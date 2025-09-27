Este móvil no solo es muy diferente al resto, sino que también es el mejor gama media menos de 280 euros

Si por algo se caracteriza Nothing es por ofrecernos productos con un diseño único que los hace destacar frente a la competencia. Pero no solo eso, sino que también suelen tener una relación calidad-precio fabulosa. Por lo que, si estabas pensando en cambiar de smartphone y no quieres gastar más de 300 euros, el novedoso Nothing Phone (3a) es un acierto.

Este smartphone de Nothing tiene un precio recomendado de 329 euros, pero ahora gracias a su actual descuento de 50 euros podemos aprovechar para conseguirlo por un irresistible precio de 279 euros en Amazon. Una vez lo tengas en las manos y veas todo lo que es capaz de ofrecer, te darás cuenta del pedazo de chollo que es.

Compra el Nothing Phone (3a) más barato con descuento

El Nothing Phone (3a) llegó al mercado en los primeros meses de 2025, presentándose como un móvil de gama media muy solvente y diferenciándose de la competencia por su diseño. Porque sí, la marca en este modelo ha vuelto a apostar por una trasera transparente, aunque en esta ocasión con un acabado en cristal y una interfaz Glyph mejorada con tres tiras LED curvas que refuerzan su personalidad. Pero eso no es todo, pues también dispone de un módulo de cámara más grande y un nuevo botón 'Essential Key' para acceder rápidamente a las diversas funciones de inteligencia artificial que incorpora.

De todas formas, lo que más nos ha gustado de este terminal cuando lo hemos probado es su rendimiento. Bajo el capó nos encontramos con un procesador Snapdragon 7s Gen 3 con potencia de sobra para lo que se suele utilizar un dispositivo móvil en el día a día, al que se le suman una memoria RAM de 8 GB que se puede expandir de manera virtual y un almacenamiento de 128 GB. ¿Qué hay de especial en todo esto? Pues que funciona bajo una capa de personalización Nothing OS 3.1 basada en Android 15 que es una auténtica maravilla, ya que está muy bien optimizada, es diferente a lo habitual y nos asegura 3 años de actualizaciones.

Por otro lado, nos dejó muy buenas sensaciones a la hora de hacer fotos o vídeos, sobre todo porque en su triple cámara trasera tenemos un sensor principal de 50 MP con OIS y un teleobjetivo de 50 MP que ha superado todas nuestras expectativas, además de que en este rango de precios no suele ser lo normal. El tercer sensor es un ultra gran angular de 8 MP que pasa más desapercibido, mientras que en la pantalla se aloja una cámara frontal de 32 MP que nos garantiza un buen nivel de detalle incluso por las noches.

Y pasando a hablar sobre su pantalla, monta un panel AMOLED flexible de 6,77 pulgadas que llega a ofrecernos una resolución Full HD+, 120 Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 3.000 nits en modo HDR. El resultado son imágenes fluidas, colores vivos y un contraste para disfrutar a lo grande del contenido multimedia, a pesar de que a nivel de sonido no se escucha tan bien como nos hubiese gustado (nada que no se pueda solucionar con unos auriculares).

Para terminar de rematar, tenemos un apartado de autonomía muy completo al equipar una batería de 5.000 mAh que llega a aguantar todo un día de uso y admitir una carga rápida de 50 W. Ósea que, en líneas generales, se trata de un smartphone muy completo y de lo mejor que hemos probado este año por su precio.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.