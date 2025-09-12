Evita el cansancio y mejora la productivad con este ratón Logitech que puede ser tuyo por 62,68 menos del PVPR

Un buen ratón no solo mejora la productividad, sino que también puede evitar el cansancio y reducir la presión en la muñeca. Pues bien, el Logitech MX Vertical es la prueba de que la ergonomía, personalización y precisión pueden ir de la mano. Este ratón ha sido diseñado junto a expertos para ofrecer una sujeción más cómoda, reducir la tensión muscular y mejorar la postura. Esto es algo que no encontrarás en los ratones tradicionales.

El Logitech MX Vertical cuesta 125 euros en la web de Logitech, pero ahora puedes conseguirlo por 62,32 euros en Amazon o bien por 73,13 euros en PcComponentes. Es una rebaja espectacular para un ratón que tiene más de 12.000 valoraciones y reseñas mayormente positivas. Dicho esto, si buscas una alternativa real a los ratones tradicionales, este es una apuesta segura.

Ahorra 62,68 euros comprando el Logitech MX Vertical en Amazon

Dejando de lado todo lo relacionado con la ergonomía, este ratón incorpora un sensor de 4.000 dpi, lo que significa que necesitas mover la mano hasta cuatro veces menos que con otros ratones. Además, su superficie texturizada mejora el agarre, proporcionando una experiencia de uso más satisfactoria. A nivel de compatibilidad funciona en Windows y macOS.

A la hora de conectarlo puedes emparejarlo con hasta tres dispositivos y alternar entre ellos con un solo botón gracias a Easy-Switch, o incluso mover el cursor entre pantalla con Logitech Flow. Todo esto sin cables, ya que se puede conectar vía Bluetooth o usando el receptor USB Unifying. Por otro lado, y si te preocupa la autonomía, su batería de 240 mAh asegura horas de uso con una sola carga. Por cierto, se puede seguir usando mientras lo cargas, así que en este sentido no tendrás ningún problema.

Si pasas muchas horas frente al ordenador y buscas un ratón inalámbrico que sea muy cómodo y personalizable, el Logitech MX Vertical te sorprenderá por todo lo que ofrece, y ahora que está mucho más barato del precio de venta recomendado es un buen momento para comprarlo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.