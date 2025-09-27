GPS integrado y llamadas por Bluetooth: el precio de este smartwatch Amazfit roza su mínimo histórico

Si bien el Apple Watch Series 11 está muy bien, también es caro y no está al alcance de todos los bolsillos. No obstante, hay otras alternativas mucho más asequibles que no están nada mal. Por ejemplo, el Amazfit Bip 6 es una opción muy interesante, y en el momento de escribir estas líneas está disponible por 69,90 euros en Amazon y 76,99 euros en MediaMarkt, mientras que en la web de Amazfit cuesta 79,90 euros.

Estamos hablando de un descuento del 13 %, que no es mucho, pero hay que tener en cuenta que este reloj inteligente fue lanzado a finales de marzo de 2025, así que lleva poco tiempo a la venta. Dicho esto, no está de más mencionar que a la hora de comprarlo puedes elegir entre cinco colores: carbón, negro, piedra, rojo y anaranjado.

Un reloj inteligente con más de 140 modos deportivos y gran autonomía

A nivel de diseño, este reloj intelige es ligero, elegante y tiene un toque prémium gracias al aluminio. En este sentido no solo está a la altura de lo esperado, sino que parece un smartwatch de una gama más alta. Además, su pantalla AMOLED de casi dos pulgadas es una pasada, porque se ve genial incluso con la luz directa del sol. Olvídate de entrecerrar los ojos para ver tus notificaciones o tus estadísticas mientras corres o sales a caminar.

Si eres de los que les gusta probar deportes nuevos o simplemente quieres controlar tu actividad física, aquí tienes más de 140 modos deportivos. También cuenta entrenamiento personalizado con inteligencia artificial. Y si eres de los que no se quitan el reloj ni para ducharse, tranquilo: aguanta hasta 50 metros bajo el agua.

Al igual que otros relojes inteligentes, el Amazfit Bip 6 es capaz de monitorizar tu frecuencia cardíaca, el sueño, el oxígeno en sangre y el estrés las 24 horas del día. Por otro lado, el GPS integrado es súper preciso gracias a sus cinco sistemas de satelitales, y puedes descargar mapas gratis y recibir indicaciones giro a giro. Ahora bien, lo que de verdad marca la diferencia es la batería. Hasta 14 días sin cargarlo, así que olvídate de buscar el cargador cada noche.

Aprovecha esta oferfa de Amazon y hazte con el Amazfit Bip 5 por menos de 70 euros, no te arrepentirás. Es un reloj inteligente que, por sus características, poco no nada tiene que envidiar a otros smartwatches que son más caros.

