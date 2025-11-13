Gracias a esta oferta tienes la oportunidad de hacerte con el Pixel 9a a un precio increíble

Entre los muchos móviles de gama media que hay a la venta, el Google Pixel 9a es una de las mejores opciones por varias razones, y aquí no tiene nada que ver su potencia, un aspecto en el que no supera a muchos de sus rivales. En general, es un smartphone muy equilibrado que no decepciona. Ahora bien, su precio recomendado de 549 euros para la versión con 128 GB de almacenamiento, puede quedar fuera del presupuesto de muchos. No obstante, actualmente está disponible en AliExpress por menos de 360 euros.

Durante la promo del 11.11 de AliExpress se puede conseguir por tan solo 352,66 euros. Esta oferta irresistible es posible gracias al cupón ESAE60, que debes usar antes de proceder al pago del móvil. Cabe destacar que el precio puede fluctuar unos pocos euros a lo largo del día, algo muy común en AliExpress. Ahora que hemos hablado del precio, es hora de repasar sus características.

Llévate el Google Pixel 9a al mejor precio en AliExpress

Una de las principales razones para comprarlo es, sin duda, el apartado fotográfico, que hereda gran parte del procesamiento de imagen de sus hermanos mayores. Las fotos que hace tienen un nivel de detalle muy alto, y en condiciones donde hay poca luz también da la talla gracias a la magia de la IA de Google. En términos de rendimiento, gracias al chip Tensor G4 diseñado por Google, la fluidez está garantizada en todo momento.

En cuanto a la pantalla OLED de 6,3 pulgadas, ofrece colores vibrantes, negros profundos y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Además, su tamaño pequeño y compacto lo hace muy cómodo de usar, incluso con una sola mano. Otro punto fuerte reside en su software: el Pixel 9a es uno de los primeros en recibir las últimas actualizaciones de Android y ofrece una experiencia libre de bloatware. No está de más mencionar que Google garantiza 7 años de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad desde la fecha de lanzamiento del dispositivo.

Si estabas esperando una gran rebaja para hacerte con el Google Pixel 9a, ha llegado el momento. Aprovecha este chollo de AliExpress y hazte con el móvil de Google a un precio muy inferior al habitual. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.