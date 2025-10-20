Una locura estos auriculares Sony: 30 horas de autonomía, 8 micrófonos y el mejor sonido (y silencio) del mercado

Es innegable que vivimos rodeados de ruido. En la oficina, en la calle, en casa... A veces, incluso cuando no hay sonido de fondo, seguimos escuchando algo. Por eso, hay pocas sensaciones tan placenteras como la de ponerse unos auriculares, pulsar el play y sentir que todo lo demás se apaga por un momento.

Y si hay una marca que ha entendido ese gesto a la perfección ha sido Sony. Con los WH-1000XM5 la firma japonesa no solo refina lo que ya hacía bien, sino que crea una experiencia de gama alta. Tienen una cancelación de ruido que aísla del mundo pero sin desconectarte de él, un sonido que te envuelve y un diseño tan ligero que te olvidas de que los llevas puestos.

La mejor noticia de hoy es que ahora los podemos comprar rebajados en AliExpress donde, utilizando el cupón FFES24, los podemos conseguir por 217 euros. Si echas un vistazo a la web de Sony verás que este modelo tiene un precio oficial de 299 euros, así que es una buena bajada de precio. Además, tienen envío y devolución gratis y nos los envían desde España, así que en un par de días los tendrás en casa. Forman parte de esta campaña de AliExpress en la que hay todos estos cupones disponibles:

FFES24 : 24 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros

: 24 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros FFES15 : 15 euros de descuento en compras iguales o superiores a 139 euros

: 15 euros de descuento en compras iguales o superiores a 139 euros FFES07 : 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 59 euros

: 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 59 euros FFES03 : 3 euros de descuento en compras iguales o superiores a 29 euros

: 3 euros de descuento en compras iguales o superiores a 29 euros FFES02: 2 euros de descuento en compras iguales o superiores a 19 euros

Sony WH-1000XM5: comodidad, sonido y silencio

Aunque no lo pueda parecer, Sony ha rediseñado la estética de esta generación. Ahora son más estilizados, más sobrios y más ligeros. Se nota la intención de que desaparezcan visualmente porque no hay bisagras visibles ni brillos innecesarios. La diadema se ajusta con firmeza pero sin apretar, y las almohadillas de espuma viscoelástica recubiertas de cuero sintético envuelven las orejas con suavidad. Nada molesta, y eso es importante. Incluso el estuche de transporte refleja ese nuevo enfoque al ser más delgado y elegante.

Sony siempre ha sido referente en la cancelación de ruido, y lo vuelve a ser con este modelo. Para conseguirlo, utiliza dos procesadores de ruido que controlan 8 micrófonos en tiempo real para eliminar el sonido ambiente con gran precisión. Traducido a nuestro día a día, el ruido del ruido desaparece, el murmullo de la oficina se disipa y hasta el viento se atenúa. La verdad es que no conozco otro modelo en este rango de precio que combine el aislamiento físico y cancelación digital de una forma tan equilibrada.

De nada serviría tanto silencio si el sonido no estuviese a la altura. Está claro que Sony no ha descuidado lo que importa. Estos auriculares suenan con una claridad envolvente y equilibrada. Los graves son profundos pero no invaden, los medios están presentes y los agudos se mantienen definidos pero sin ser estridentes. Su códec LDAC le permite reproducir audio en alta resolución y el sistema DSEE Extreme mejora la calidad de archivos comprimidos.

Estos auriculares tienen una autonomía de 30 horas con la cancelación de ruido activada, y juega a su favor su sistema de carga rápida que, en solo tres minutos, te ofrece hasta 3 horas de reproducción. También tiene un control táctil en el lateral para que puedas manejar la reproducción sin necesidad de recurrir al móvil.

Si los vas a utilizar para llamadas o reuniones, te interesará saber que sus micrófonos tienen reducción de ruido por IA y procesamiento de voz para hacer que las conversaciones suenen claras incluso en exteriores, en días de viento o con tráfico de fondo. Si buscas la mejor combinación de confort, silencio y sonido en unos auriculares, creo que la has encontrado.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.