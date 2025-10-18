El equilibrio de POCO: Snapdragon 8 Gen 3, 6000 mAh y 250 euros de descuento

Normalmente no solemos buscar el móvil más caro del mercado, sino el que sea capaz de ofrecernos todo lo que necesitamos a un precio más equilibrado. Lo que siempre hemos conocido como la mejor relación calidad-precio. Eso sí, necesitamos uno que no te deje tirado cuando buscas una buena foto y que no pida auxilio cuando abrimos varias apps a la vez.

El POCO F7 Pro parece presentarse con esa idea, la de ofrecer un equilibrio perfecto entre potencia, diseño y sensaciones reales. Es un móvil que demuestra que cada euro gastado en él será una buena inversión. Más ahora que lo podemos comprar de oferta en AliExpress donde, al utilizar el cupón AEES40, se queda en 353 euros. Son prácticamente 250 euros de descuento ya que, si echas un vistazo a la tienda de Xiaomi, podrás comprobar que este móvil tiene un precio oficial de 599,99 euros.

Esta bajada de precio tan drástica se debe a la campaña Día de Marcas de AliExpress, que se ha presentado con miles de artículos rebajados en algunas de las marcas más populares de la tienda. Y, a los descuentos que vemos activos, podemos sumar descuentos adicionales utilizando alguno de estos cupones:

AEES40 : 40 euros de descuento en compras iguales o superiores a 329 euros

: 40 euros de descuento en compras iguales o superiores a 329 euros AEES25 : 25 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros

: 25 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros AEES12 : 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 109 euros

: 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 109 euros AEES08 : 8 euros de descuento en compras iguales o superiores a 69 euros

: 8 euros de descuento en compras iguales o superiores a 69 euros AEES04: 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 35 euros

POCO F7 Pro: potencia, fluidez y 250 euros de descuento

El POCO F7 Pro está en ese punto medio entre la extravagancia y el minimalismo. No es que busque llamar la atención pero es verdad que, si lo conoces, lo reconoces al instante. Es un móvil con presencia, que ronda los 190 gramos. Pero al tener certificación IP68 también es más resistente, lo que aporta más seguridad a la hora de utilizarlo.

Se presenta con un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 2K y una tasa de refresco de 120 Hz. En este sentido, no se le puede pedir más porque utilizar este panel debe de ser una auténtica gozada. Su brillo alcanza los 3200 nits para asegurarse de que sea bien incluso bajo el sol. Es uno de esos paneles que hace que todo parezca mejor porque los colores son naturales, los negros profundos y los gestos muy suaves.

Dentro de él se encuentra un Snapdragon 8 Gen 3, el cerebro que da forma a la experiencia. Es un procesador diseñado para rendir y ahorrar energía a partes iguales, digno de la gama alta. Viene acompañado de 12 GB de RAM para que todo lo que esté en segundo plano se mantenga vivo, y con 256 GB de almacenamiento para que el espacio tampoco sea un problema. Si crees que se te puede quedar corto, también tienes disponible la versión de 512 GB. Elijas la versión que elijas, tendrás ante ti un móvil rápido, fluido y estable.

El POCO F7 Pro solo necesita dos cámaras traseras para ofrecer el rendimiento que necesitas. Viene con una principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, que da lugar a imágenes limpias y equilibradas, sin colores artificiales. Y le acompaña un ultra gran angular de 8, pensado para las tomas más anchas, que amplía el campo visual pero sin deformar. Por el otro lado, una cámara frontal de 20 megapíxeles que cumple con solvencia.

Y si te esperabas la típica batería de 5000 mAh, te vuelve a sorprender con sus 6000 mAh que lo hacen resistente a jornadas más largas, superando el día y medio de uso. Además, al tener una carga rápida de 90 W, conseguir una carga completa será visto y no visto.

Es lo que decíamos antes, que lo queremos es un móvil que funcione, que dure y que guste usar, y este F7 Pro parece cumplir en todos los sentidos. Ahora, con casi 250 euros de descuento es una opción mucho más asequible que conviene tener en cuenta si estás buscando móvil por debajo de los 400 euros.

