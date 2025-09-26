Más barato con cupón este mini PC con 16 GB de RAM y Windows 11 Pro que sirve para trabajar o incluso jugar

Aunque resulte difícil de creer, hay mini PCs que ofrecen mucho mejor rendimiento que algunos ordenadores de sobremesa o portátiles y, lo mejor de todo, suelen ser mucho más económicos. Tan solo tienes que echarle un vistazo a este Acemagic Kron Mini K1 para darte cuenta, además de que ahora con descuento y cupón sale algo más barato.

Este mini PC de la marca Acemagic, que tiene una gran variedad ordenadores en la lista de los más vendidos, tiene un precio recomendado de 319 euros que ahora puedes dejar en el olvido. Y ya no solo por el descuento de 20 euros que tiene, sino porque, por tiempo limitado, también podemos marcar la casilla de aplicar cupón de 20 euros antes de añadirlo a nuestra cesta de la compra para finalmente conseguirlo por unos 279 euros en Amazon.

Compra el mini PC Acemagic Kron Mini K1 al mejor precio

Acemagic Kron Mini K1 Acemagic

Muchas veces las apariencias engañan, y eso es justo lo que sucede con este Acemagic Kron Mini K1, un mini PC muy pequeño en tamaño, pero por dentro sorprende con un hardware bastante potente que lo convierte en una gran opción para productividad, demostrando así que este tipo de sobremesas sirven para mucho más que navegar por internet o reproducir contenido multimedia.

En su interior el principal protagonista es un procesador AMD Ryzen 5 7430U que se defiende a las mil maravillas en tareas de ofimática, al usar programas algo exigentes de edición o incluso en algunos juegos, algo que en parte es posible gracias a su gráfica integrada Radeon RX Vega 7 y memoria RAM de 16 GB. A lo que debemos sumarle una unidad de almacenamiento SSD de 512 GB que no se queda tan corta como en otros modelos. Igualmente, si a la larga buscas un extra de potencia, se puede expandir la configuración sin ningún problema.

Y más allá de contar con un diseño ultracompacto que nos permite tener mucho más espacio en nuestro escritorio, dispone de un sistema de refrigeración muy eficiente para evitar las altas temperaturas y problemas en el rendimiento. Además, nos permiteconectarlo hasta a tres pantallas 4K al mismo tiempo gracias a sus puertos HDMI, DisplayPort 1.4b y USB-C compatible, lo que mejora la experiencia en multitarea. Sin olvidarnos de que cuenta con una entrada LAN Ethernet, seis puertos USB-A, salida de audio jack de 3,5 mm, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2 para usar diferentes dispositivos.

Para rematar, ya viene con un sistema operativo Windows 11 Pro ya instalado, que se caracteriza por venir con funciones avanzadas orientadas a un uso más profesional. Vamos, que cuando nos llegue no tenemos que complicarnos con nada, simplemente crear nuestro usuario, hacer la primera configuración rápida y ya podremos empezar a usarlo.

