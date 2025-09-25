Ya está con descuento la nueva tablet todoterreno de Lenovo que destaca por su gran relación calidad-precio

Hay una marca que lleva años siendo especialista a la hora de crear tablets con una excelente relación calidad-precio, la cual nos permite disfrutar hasta de lápices ópticos sin tener que pagar un desorbitado precio. Estoy hablando de Lenovo, y una de sus últimas novedades es esta Lenovo Idea Tab, la cual lo tiene todo para convertirse en una superventas y ya está disponible con descuento.

Esta nueva tablet de Lenovo lleva poco más de un mes en el mercado y ya está más barata. Sí, has leído bien. Aunque se salió a la venta por unos 199 euros, ahora gracias a un descuento de 20 euros podemos añadirla a nuestra cesta de la compra por tan solo unos 179 euros en Amazon. Sin lugar a dudas, esta podría ser la tablet buena, bonita y barata que estabas buscando.

Compra la nueva Lenovo Idea Tab más barata con descuento

Lenovo Idea Tab Lenovo

La nueva Lenovo Idea Tab se presenta como una tablet económica muy interesante, sobre todo si buscas un modelo que sirva para mucho más que ver contenido multimedia. Para empezar, mantiene un diseño muy similar al que ya hemos visto en otras tablets de la marca, ya que tiene un acabado metálico que la hace sentir muy robusta y un pequeño módulo de cámara rectangular que sobresale ligeramente del chasis. Además, gracias a su grosor de 6,99 mm y ligero peso de 480 gramos, es muy cómoda de manejar incluso con una sola mano.

Otro apartado en el que no solo cumple, sino que supera nuestras expectativas, en el de imagen y sonido. Lenovo ha apostado por montar una pantalla IPS de 11 pulgadas con la que han acertado de lleno, la cual llega a ofrecernos una resolución 2,5K (2.560 x 1.600 píxeles), una tasa de refresco de 90 Hz y un brillo máximo de 500 nits que puede llegar a defenderse hasta en exteriores. A esto debemos sumarle que incluye una protección contra huellas bastante efectiva y se complementa con cuatro altavoces que soportan un audio envolvente Dolby Atmos.

Y para que podamos sacarle más partido, viene junto a un lápiz óptico Lenovo Tab Pen con el que podemos desde tomar apuntes hasta dibujar. Esto es algo muy raro de ver en este rango de precios, además de que es muy fácil de llevarlo con nosotros, puesto que la propia tablet tiene una superficie magnética en el marco superior para dejarlo colocado cuando no estemos usándolo. Mientras que su cámara trasera de 8 MP y cámara frontal de 5 MP no vienen mal para unirnos a videollamadas o reuniones, aunque no esperes la mejor calidad del mundo, porque está lejos de eso.

Por otro lado, también cuenta con un buen apartado de autonomía, donde la protagonista es una batería de 7.040 mAh que es capaz de brindarnos aproximadamente unas 7 horas de uso real, combinando entretenimiento con productividad. Igualmente, si solo la usas para ver vídeos, este periodo de tiempo puede extenderse algo más. Sin olvidarnos de que admite una carga rápida de 20 W para tenerla de nuevo lista en poco más de una hora.

A nivel de rendimiento cumple con lo que se le pide. En su interior lleva instalado un procesador MediaTek Dimensity 6300 que nos asegura fluidez en la gran mayoría de situaciones, el cual se complementa con una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 128 GB. Y todo funciona bajo un sistema operativo Lenovo ZUI 17 propio de la marca que está basado en Android 15 y nos promete dos años de actualizaciones.

Para rematar, sorprende por integrar Gemini y darnos acceso a diversas funciones básicas de IA para, por ejemplo, hacer resúmenes o traducciones de textos. Esto en la práctica resulta muy útil para facilitarnos algunas tareas, sobre todo si la usamos para trabajar.

