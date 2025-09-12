El mejor altavoz portátil JBL a precio de outlet: sonido potente, resistencia al agua y 16 horas de autonomía

Siempre viene bien tener a mano un altavoz portátil, ya sea para llevarlo en verano a la playa, animar una fiesta con amigos o simplemente para poner de fondo tus canciones favoritas mientras estás en casa. Opciones hay muchas, pero ninguna mejor que el JBL Flip 7, un modelo que llevo utilizando desde su llegada y que recomiendo con los ojos. Sin olvidarnos de que actualmente tiene una de sus mejores rebajas hasta el momento.

Estamos hablando del nuevo altavoz superventas de JBL, y apenas han tenido que pasar unos meses para que podamos encontrarlo rebajado a lo grande por unos 105 euros en Amazon, donde tiene un descuento de 45 euros sobre su PVP de 149,99 euros. Buscando otras alternativas de compra, en PcComponentes está en oferta por unos 119,99 euros y en MediaMarkt o El Corte Inglés por unos 149 euros.

Compra el nuevo altavoz JBL Flip 7 con un descuento del 33%

El JBL Flip 7 es el mejor altavoz que puedes tener en tus manos si buscas un modelo portátil con una calidad de sonido bestial. Mantiene el diseño cilíndrico tan habitual de esta familia, pero ahora con un acabado más sostenible al apostar por tejidos y plásticos reciclados que siguen transmitiendo una buena solidez. Otra novedad importante es su sistema PushLock, pues incluye una correa y mosquetón muy fácil de intercambiar para colgarlo de donde se nos ocurra. Todo con un ligero peso de 560 gramos.

Donde también da un nuevo salto es en el apartado de sonido, el cual nos tiene totalmente enamorado. En su interior integra un woofer y un tweeter que suman una potencia máxima de 35 W, ofreciendo un audio claro y potente incluso en espacios abiertos. Los graves se sienten con mucha más presencia gracias a los radiadores pasivos situados en los extremos, mientras que la tecnología AI Sound Boost ajusta el audio en tiempo real para evitar distorsiones sin importar la posición. Esto nos permite subir el volumen sin miedo a que la calidad se venga abajo.

Otro punto positivo es la personalización que nos brinda. Con tan solo descargar la app JBL Portable es nuestro smartphone, podemos desde elegir entre cuatro perfiles predefinidos (Signature, Chill, Energetic y Vocal) hasta ecualizar el sonido completamente nuestro gusto, además de activar una función PlaytimeBoost que se encarga de extender la autonomía sin renunciar a una gran potencia.

Si seguimos hablando de mejoras, este altavoz es un compañero perfecto para exteriores, ya que dispone certificación IP68 que lo hace más resistente al agua y al polvo. Y para rematar, nos da la posibilidad de usarlo junto a otros altavoces compatibles con Auracast, su emparejamiento es muy estable al realizarse mediante Bluetooth 5.4 e incorpora una batería de 4.800 mAh capaz de rendir hasta 16 horas de reproducción continua. Ósea que, si buscas un altavoz bueno, bonito y barato, pocas opciones mejores que esta vas a encontrar.

