El mejor móvil plegable de Samsung tiene 530 euros de descuento: pantalla de 6,9", 12 GB de RAM e IA por todas partes

Hay móviles que se abren como una nueva forma de comunicación, literalmente. Porque hay algo especial en desplegar un móvil y sentir que todo funciona igual pero, a la vez, de forma diferente. Ya no es solo mirar una notificación o sacar una foto, es interactuar de forma distinta.

Es verdad que durante años los móviles plegables fueron una especie de experimento, un lujo tecnológico reservado todo a los más curiosos. Pero en los últimos años su uso se ha popularizado gracias, en parte, a la interesante bajada de precio que han sufrido modelos como el Samsung Galaxy Z Flip7 que ahora podemos comprar por 799 euros. Está de oferta en AliExpress, con 530 euros de descuento respecto a su precio oficial de 1.329 euros, una cifra que puedes ver en la web de Samsung. Te lo voy a contar todo sobre él para que decidas si el cambio a los móviles plegables te convence tanto como me convenció a mí hace un año.

Samsung Galaxy Z Flip7: el plegable más bonito y equilibrado de Samsung

Si has probado o visto generaciones anteriores de los Z Flip de Samsung, te diré que esta versión está mejor hecha que nunca. Tiene un chasis de aluminio Armor, los bordes redondeados, el acabado satinado y una bisagra que aporta seguridad y precisión a la hora de darle un uso real. No cruje, no se tambalea, se abre con un movimiento suave y se cierra con otro firme.

Cerrado se convierte en un cuadrado compacto que cabe en cualquier bolsillo o en la palma de la mano. Abierto despliega una pantalla Dynamic AMOLED 2x de 6,9 pulgadas, con un brillo que alcanza los 2600 nits y con una tasa de refresco de 120 Hz. Absolutamente todo se mueve con fluidez. Pero lo mejor llega cuando está cerrado. Su pantalla exterior de 4,1 pulgadas es una FlexWindow que es mucho más que un visor de notificaciones. Podrás usar el móvil sin abrirlo: responder mensajes, usar Google Maps, controlar la música, hacer fotos... Como usuaria de un móvil plegable, te aseguro que es un detalle que cambia la rutina, convirtiendo este móvil en un modelo más versátil y funcional.

Samsung ha equipado a este móvil con el procesador Exynos 2500, que viene acompañado de 12 GB de RAM y de 512 GB de almacenamiento. No hay tirones no sobrecalentamientos, hagas lo que hagas con él. El salto de eficiencia energética se nota porque el móvil consume menos y dura más, y eso es algo clave en un formato tan compacto. La experiencia es de las más pulidas del mercado, y es que Samsung ha sabido aprovechar la pantalla exterior para cambiar la experiencia de uso.

Su cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica rinde de maravilla. Las fotos son luminosas, equilibradas y con buen color incluso en escenas que podríamos considerar complicadas. Le acompaña un ultra gran angular de 12 megapíxeles y una cámara frontal de 10 megapíxeles. Puedes usar la pantalla exterior como visor, disparar sin manos o grabarte como si tuvieras una cámara compacta. Además, como se dobla en 90º, lo puedes apoyar en cualquier superficie para encuadrar. Es como tener un mini trípode incorporado en tu móvil.

Su batería de 4300 mAh es más de lo que aparenta. Podrás superar la jornada de uso sin problema. Te aseguro que el gesto de abrir la pantalla se convertirá en algo natural y que te dará gusto repetir. Además, te aseguro que es un móvil que acapara miradas, y eso también gusta. Es verdad que a su precio original me cuesta recomendarlo, pero con esta rebaja me resultaría imposible no hacerlo así que, mientras siga a este precio, me parece una excelente opción para cambiar de móvil y dar un salto en todos los sentidos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.