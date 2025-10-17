Samsung rebaja su tablet más equilibrada: 11 pulgadas, 90 Hz, Snapdragon y 128 GB por 125 euros

No todas las tablets están hechas para deslumbrar ni tienen precios que nos hacen apartar la mirada. Algunas, las que realmente tienen sentido, están diseñados para acompañarte en el día a día, sin complicarte y sin especificaciones exageradas que la mayoría de nosotros no necesitamos y que acaban inflando los precios.

La Samsung Galaxy Tab A9+ pertenece justo a esa categoría. Es un dispositivo equilibrado, fluido y bien construido, pensado para quienes busquen una tablet que funcione siempre sin dejar la cuenta tiritando. Samsung lo sabe, y por eso ha afinado este modelo hasta dar con una combinación que, hoy tiene más sentido que nunca.

Digo esto porque, aunque si visitas la web de Samsung verás que este modelo tiene un precio oficial de 289 euros, nosotros lo podemos comprar por 125 euros en AliExpress. Para conseguirla a este precio tendremos que aplicar el cupón AEES12 en nuestra cesta, que hará un descuento extra sobre el descuento que ya tiene aplicado la tablet. Y si podemos aplicar este descuento es gracias a esta campaña de AliExpress, en la que siguen activos estos cupones:

Samsung Galaxy Tab A9+: más pantalla, más fluidez y más memoria

Samsung tiene un talento especial para hacer que incluso sus dispositivos más asequibles parezcan de gama alta. La Galaxy Tab A9+ no es la excepción. Su cuerpo dealuminio transmite solidez, y su diseño limpio, sin florituras, hace que encaje en cualquier entorno. Con un peso que ronda los 480 gramos, se siente ligera y equilibrada. Los bordes redondeados ayudan al agarre, y el marco fino alrededor de la pantalla permite disfrutar del contenido sin distracciones.

El salto más evidente frente a generaciones anteriores está en la pantalla. La Galaxy Tab A9+ monta un panel LCD de 11 pulgadas con una resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Desplazarte por menús, leer, dibujar o ver series se siente mucho más suave, más natural. El brillo es más que suficiente, los colores son equilibrados y el contraste está muy bien ajustado. Ver vídeos o series en esta pantalla es una experiencia que supera con creces lo que esperas por su precio actual.

Debajo del chasis hay un Snapdragon 695, un procesador más que solvente para el uso cotidiano, que además está respaldado por 8 GB de RAM. Esta combinación, junto a los 128 GB de almacenamiento, que además son ampliables con microSD, le da un salto de rendimiento notable respecto a la generación anterior. La diferencia se nota en la fluidez, ya no hay esperas al cambiar de aplicación ni cierres inesperados. Puedes escribir correos, ver clases online, editar documentos o jugar a títulos ligeros sin sentir que se atasca.

Viene con cuatro altavoces estéreo con tecnología Dolby Atmos que merecen una mención aparte. Son potentes, equilibrados y sorprendentemente envolventes para un dispositivo de este precio. Si la usas para ver series o películas, puedes prescindir de auriculares sin sentir que pierdes calidad. Además, están colocados de manera que el sonido se mantenga estable, tanto en vertical como en horizontal.

La Galaxy Tab A9+ monta una batería de 7040 mAh, suficiente para resistir largas jornadas de uso. En la práctica, esto se traduce en unas 12 horas de uso continuado viendo vídeos, navegando o tomando apuntes. Y tiene dos cámaras, una frontal y otra trasera, para que puedas asistir a clases y reuniones o escanear documentos si lo necesitas.

Ya ves que no es un modelo para editar vídeo o trabajar de forma exigente, sino para convencerte cada día con su fluidez, su pantalla, su autonomía y su diseño. Entiende lo que necesitas y te lo ofrece con una calidad que normalmente se paga mucho más cara. Con este descuento se convierte directamente en una de las mejores compras de su rango.

