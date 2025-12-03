Mejora la conectividad de tu Mac mini con chip M4 gracias a esta base que tiene un gran número de puertos

Que el Mac mini con chip M4/M4Pro es un equipo excelente, nadie lo pone en duda, pero algunos usuarios pueden echar en falta más variedad de puertos e incluso un lector de tarjetas. Por suerte, hay varios fabricantes que han lanzado una base que mejora todo lo relacionado con la conectividad. Entre todas las opciones que hay disponibles, hoy veremos UGREEN Docking Station, que tiene un 20 % de descuento.

Cuanto no está en oferta, UGREEN Docking Station cuesta 99,99 euros, pero actualmente está disponible en Amazon por 79,99 euros. Aunque no es el precio mínimo histórico, sigue siendo una oferta muy atractiva que merece la pena aprovechar. Además, las reseñas son muy positivas, tiene una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5 y el mes pasado se vendieron más de 200 unidades.

Mejora la conectividad de tu Mac mini con UGREEN Docking Station

Esta base permite ampliar la capacidad de almacenamiento del Mac mini instalando un SSD UGREEN Docking Station

Esta base mantiene el diseño del Mac mini, algo que se agradece, y en su parte inferior hay una almohadilla de silicona antideslizante para que se mantenga firme y estable sobre tu escritorio. También cuenta con una abertura que permite un acceso directo al botón de encendido, por lo que no hay que levantar el equipo para encenderlo o apagarlo.

Ahora bien, lo mejor de esta base es que transforma por completo el Mac mini. Para empezar, tiene una ranura para instalar un SSD M.2 NVMe (2230, 2242, 2260 y 2280) de hasta 8 TB. A nivel de conectividad, añade todo tipo de puertos pensados para cubrir las necesidades de cualquier tipo de usuario: tres puertos USB-A y dos puertos USB-C, todos ellos con una velocidad de hasta 10 Gbps, dos puertos USB-A adicionales de 5 Gbps y un puerto USB-C extra donde se conecta el Mac Mini.

Para los creadores de contenido y fotógrafos, el lector de tarjetas SD y TF es algo que agradecerán, ya que no tendrán que volver a usar lector externo. Como puedes ver, UGREEN ha pensado en todo. Su base no solo es fácil de instalar, sino que también cuenta con una gran variedad de puertos.

Como esta oferta puede finalizar en cualquier momento, te recomendamos añadir esta base a la cesta cuanto antes si estás interesado en comprarla. Por sus características y precio, es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por debajo de los 80 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.