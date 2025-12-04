Por menos de 300 euros, hay pocos televisores tan completos como este Hisense

Hisense es una marca que poco a poco se está posicionando en el mercado de las Smart TV, y no es para menos, ya que sus televisores ofrecen una gran relación calidad-precio. Sin ir más lejos, si estás buscando un modelo de gama de entrada que sea económico, el Hisense 50E63QT está en oferta y tiene un 21 % de descuento. Así que te recomendamos que, al menos, le eches un vistazo.

El Hisense 50E63QT es un televisor que cuesta 379 euros cuando no está en oferta, un precio que ya de por sí es ajustado, pero que ahora está disponible en Amazon por solo 299,90 euros. Como no sabemos hasta cuando estará rebajado 79,10 euros, recomendamos comprarlo cuanto antes. En el momento de escribir esto todavía hay unidades disponibles. Por otro lado, no está de más destacar que las reseñas de los usuarios son mayormente positivas.

Hazte con la Hisense 50E63QT al mejor precio en Amazon

Esta Smart TV soporta control por voz Hisense

A nivel de características, al ser un televisor de 50 pulgadas con resolución 4K UHD, la nitidez está garantizada. Es más, su procesador con IA trabaja en segundo plano para escalar todo el contenido que tenga una resolución menor. A esto hay que sumarle la compatibilidad con Dolby Vision, que consigue unas imágenes mucho más realistas.

Por otro lado, esta Smart TV también cuenta con la tecnología Smooth Motion IA que, junto a funciones avanzadas como el MEMC y la reducción de ruido 3D, analiza las imágenes y compensa el movimiento en tiempo real. Esto significa que puedes despedirte de ese molesto efecto estela o desenfoque cuando ves una película de acción; todo se ve fluido, nítido y natural.

Si además de para ver películas, también tienes pensado conectar una consola, te alegrará saber que tiene un modo juego específico que reduce la latencia a tan solo 16 milisegundos. Así que, es perfecto si tienes una PS5 o Xbox Series X|S. A todo esto que acabamos de comentar hay que sumar el sistema operativo VIDAA, por lo que podrás disfrutar de las principales plataformas de streaming como Netflix, Prime Video o YouTube, por poner algunos ejemplos.

Aunque hay muchos televisores de 50 pulgadas por menos de 300 euros, el Hisense 50E63QT sobresale de la mayoría por todo lo que ofrece. Y si prefieres una Smart TV más grande, siempre puedes comprar el modelo de 55 o 65 pulgadas. Este último también está en oferta y lo puedes conseguir por tan solo 424 euros.

