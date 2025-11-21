Menos de 450 euros: este televisor Xiaomi de 65 pulgadas y Fire TV tiene un descuento brutal

Si bien la Xiaomi TV F Pro 65 2026 no entra en la Semana de Black Friday de Amazon, nada impide que puede estar en oferta, y precisamente tenemos que hablar de esto último. Resulta que este televisor tiene un 40 % de descuento y nunca antes ha estado tan barato.Así que, si te gustaría tener una Smart TV de gran tamaño, no puedes dejar pasar este chollo que puede finalizar en cualquier momento.

Esta Smart TV tiene un precio recomendado de 769 euros, pero puedes encontrarla ahora mismo en Amazon por tan solo 461,98 euros, mientras que en la web de Xiaomi se encuentra disponible por 499 euros. No hace falta decir que es el mejor televisor de 65 pulgadas que puedes comprar ahora mismo por debajo de los 470 euros. Si eres cinéfilo o tienes una consola de última generación, esta Smart TV no te defraudará.

Transforma tu salón en una sala de cine por menos de 470 euros

Este televisor es compatible con Apple AirPlay Xiaomi

A nivel técnico, estamos ante un televisor de 65 pulgadas con resolución 4K UHD y tecnología QLED. La calidad de imagen no decepciona. Los colores son vibrantes y ofrece un gran nivel de detalle. Además, es compatible con HDR10+ y HLG. Por otro lado, su diseño destaca por un acabado metálico de alta calidad con marcos prácticamente invisibles, lo que mejora la inmersión a la hora de ver una película o serie.

Uno de los grandes atractivos de este televisor es que lleva el sistema operativo Fire TV. La interfaz es muy intuitiva y todo se mueve de forma rápida y fluida gracias a un procesador de cuatro núcleos que es el corazón de esta Smart TV. A nivel de aplicaciones, hay muchas para descargar y no tendrás ningún problema para acceder a Netflix, Prime Video, Disney+ o cualquier otra plataforma de streaming.

Por la conectividad no te preocupes, Xiaomi no ha recortado nada en este aspecto. Esta Smart TV tiene tres puertos HDMI, un USB 2.0, un puerto Ethernet, una salida de audio digital óptica, una ranura para CI+, Wi-Fi de doble banda y Bluetooth 5.0. En el apartado de audio, incorpora dos altavoces de 10 vatios y soporta Dolby Audio, DTS-X y DTS-Virtual.

Por sus características y precio, es un televisor que vale la pena comprar. Es más, ahora que está tan barato no tiene competencia. Si lo que buscas es un modelo más grande, siempre puedes comprar el de 75 pulgadas, pero en el momento de escribir estas líneas no quedan unidades disponibles.,

