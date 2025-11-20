El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos a una pena de doce meses con cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general durante dos años.

El alto tribunal ha decidido adelantar este jueves el fallo de una sentencia que contará con el voto particular de dos de los siete magistrados.

El Supremo condena al fiscal general del Estado, en directo: reacciones y última hora de su inhabilitación