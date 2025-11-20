Detenido en Usera por violar, en varias ocasiones, a una vecina en el portal de su casa

Un hombre de 49 años ha sido detenido por violar a una mujer de 43 en el portal de un edificio en el distrito de Usera. Ambos viven en la misma planta del inmueble, situado en el barrio de Zofío. El presunto violador había abusado de la víctima con anterioridad a la última agresión, producida el pasado lunes al mediodía cuando la mujer estaba limpiando el portal.

La víctima comenzó a gritar y los vecinos llamaron al 112. El presunto violador ya ha sido detenido. No era la primera vez que abusaba sexualmente de su vecina, de nacionalidad china, quien no le había denunciado en las anteriores ocasiones.