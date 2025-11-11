Por menos de 700 euros, difícil encontrar otro portátil como este: 32 GB de RAM e Intel Core i7

Si no sabes qué portátil comprar y buscas uno que ofrezca un buen rendimiento en productividad y cualquier otra tarea donde no haga falta una tarjeta gráfica dedicada, te recomendamos el MSI Modern 15 H C13M-082XES, sobre todo ahora que tiene un 22 % de descuento en Amazon y un precio muy competitivo. Por sus características, es una apuesta segura a corto, medio y largo plazo.

Antes de echar un vistazo a sus características, hablemos de lo que para muchos es decisivo a la hora de decantarse por un portátil u otro, el precio. El MSI Modern 15 H C13M-082XES tiene un PVPR de 899 euros, pero lo puedes encontrar en Amazon por 699 euros. Aunque no es el mínimo histórico, está bastante cerca. Además, se trata de un equipo del que hablan muy bien los usuarios, de ahí que tenga una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5.

Ahorra 200 euros comprando el MSI Modern 15 H C13M-082XES en Amazon

Este portátil es perfecto para trabajar y estudiar MSI

Uno de los puntos fuertes de este portátil es su procesador Intel Core i7-13620H que, junto a los 32 GB de RAM y el SSD de 512 GB, garantizan que tanto el sistema operativo como los programas funcionen de forma rápida y fluida. Aquí, si tenemos en cuenta la CPU y la cantidad de memoria RAM, esta por encima de otros portátiles que tienen un precio similar. Dicho eso, si lo vas usar para ofimática, editar fotos con Affinity Photo u otro programa similar, jugar en la nube o ver películas/series, tiene potencia de sobra para todo esto y mucho más.

No menos importante es la pantalla, y aquí encontramos un panel IPS Full HD (1.920 por 1.080 píxeles) de 15,6 pulgadas. En la parte superior de dicho panel hay una cámara web que tiene una pequeña tapa que se puede deslizar para proteger tu privacidad. Por otro lado, no está de más mencionar que cumple con el estándar militar MIL-STD-810H de fiabilidad y durabilidad. A nivel de conectividad, cuenta con un lector de tarjetas microSD, un USB 3.2 tipo C Gen 2, tres USB 3.2 tipo A Gen 2, un HDMI 2.1, un conector combinado de audio, Bluetooth y Wi-Fi 6E.

Por todo lo que acabamos de comentar, el MSI Modern 15 H C13M-082XES es un portátil que vale la pena comprar. Si finalmente decides hacerte con este equipo. te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

