A mitad de precio este altavoz Marshall con un diseño lleno de historia, sonido bestial y 30 horas de batería

La calidad tiene precio, y más cuando hablamos de dispositivos relacionados con el sonido como un altavoz portátil. Aun así, de vez en cuando aparecen descuentos que nos permiten conseguir algunos modelos muy buenos a un precio más razonable, como es el caso del Marshall Emberton II, el cual enamora en todos los sentidos.

A pesar de tener un precio recomendado de 179 euros, ahora gracias a un descuento total de 95 euros tenemos una oportunidad de oro para llevarnos este maravilloso altavoz de Marshall por unos ajustados 84 euros en Amazon, siendo este uno de sus precios más bajos hasta la fecha. Por lo que, si buscabas un altavoz con personalidad y buen sonido para disfrutar más estas Navidades, te recomiendo echarle un ojo.

Compra el altavoz Marshall Emberton II con casi 100 euros de descuento

Marshall Emberton II Marshall

El Marshall Emberton II es un altavoz portátil que no solo destaca por su calidad de sonido, pues se escucha realmente bien, sino por tener mucha personalidad. Consigue robar miradas gracias a su diseño 'retro' inspirado en los clásicos amplificadores de la marca, ya que nos encontramos con una funda de silicona texturizada y una rejilla metálica en la que sobresale el logotipo de la marca. Y lo mejor es que apenas pesa unos 700 gramos, lo que lo hace muy fácil de llevar.

Marshall es sinónimo de calidad, y con este altavoz compacto intenta mantener la esencia que la hizo famosa. Para ello, en su interior lleva instalado un par de amplificadores de rango completo de 2 pulgadas que llegan a alcanzar una potencia RMS de 20 W y, al mismo tiempo, se complementan con dos radiadores pasivos que aportan ese extra de intensidad. En otras palabras, disfrutaremos de sonido potente y cristalino en cada canción.

Pero por si esto no fuese suficiente, hace uso de una tecnología True Stereophonic que es la encargada de brindarnos un audio envolvente de 360º para llegar a todos los rincones de cualquier habitación. Es cierto que este efecto en exteriores puede percibirse algo menos, y por eso mismo nos da la posibilidad de activar un modo Stack para usarlo de manera simultánea junto a otros altavoces de la marca con un único fin: que la experiencia sea más inmersiva y el sonido llegue más lejos.

Por otro lado, cabe mencionar que en la parte superior tenemos un botón para controlar la reproducción, otro para realizar el emparejamiento con nuestros diferentes dispositivos Bluetooth y un pequeño indicador LED que nos muestra el nivel de la batería. Que por cierto, si entramos más en detalle sobre esto último, no hay dudas de que su apartado de autonomía es uno de los puntos donde más sobresale al ofrecernos hasta 30 horas de reproducción continua por cada carga, la cual se lleva a cabo con un cable USB-C.

Sin pasar por alto que, gracias a su certificación IP67, podemos llevarlo a todo tipo de lugares sin preocuparnos, ya que resiste desde la arena de la playa hasta el agua de la lluvia si nos pilla por sorpresa. En resumen, apostar por este altavoz todoterreno es ir sobre seguro, y ahora es el mejor momento del año para hacerse con él.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.