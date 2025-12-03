Últimos días para conseguir la PS5 Slim más barata que nunca: el mejor regalo para estas Navidades

A lo largo del año son muy contadas las ocasiones en las que podemos encontrar la PlayStation 5 con descuento, ya que rara vez baja de precio. Y resulta que ahora no solo estamos ante una de esas épocas en las que tiene rebaja, sino que también podemos conseguirla a precio mínimo histórico.

La última consola de Sony tiene un precio recomendado de 499,99 euros en su versión digital, que es la más barata de todas, aunque desde la semana previa al Black Friday tiene un descuentazo de 150 euros que nos permite añadirla a nuestra cesta de la compra por unos ajustados 349 euros en Amazon y en otros comercios, pero hasta el próximo viernes 5 de diciembre. ¡No la dejes escapar!

Compra la PlayStation 5 Slim al precio más bajo

PlayStation 5 Slim Digital Sony

La PlayStation 5 Slim Digital ya ha cumplido dos años en el mercado y si por algo se caracteriza es por su diseño compacto, ya que ha reducido su tamaño hasta en un 30% con respecto al modelo original. Eso sí, desde su llegada en 2023 ha recibido pequeños cambios estéticos y hace apenas unas semanas se ha estrenado el nuevo chasis E, el cual deja a un lado el plástico brillante para apostar por un acabado mate y en su interior añade un disipador algo más ligero.

A nivel de rendimiento, este cambio no afecta en nada, pues sigue estando impulsada por el mismo procesador AMD Zen 2 y una gráfica personalizada con arquitectura RDNA 2 para mover cualquier juego actual con una gran soltura, incluso a una resolución 4K. Sin pasar por alto que su compatibilidad con HDR y tecnologías como Ray Tracing elevan todavía más la experiencia de juego.

Pero donde sí que tenemos otra modificación bastante cuestionada es en el almacenamiento. En la versión digital, Sony vuelve a dar un paso hacia atrás al incorporar una unidad de almacenamiento SSD de 825 GB, al igual que en los orígenes. En la práctica, esto se traduce en que podremos descargar algún juego menos, aunque con 1 TB tampoco daba para mucho más.

Por eso mismo, lo más recomendable a largo plazo es adquirir otro SSD por nuestra cuenta e instalarlo en la ranura libre que hay bajo una de las tapas, algo que también nos permite mejorar los tiempos de carga. Y esto mismo lo podemos hacer con el lector de discos (que no viene incluido), por si en algún momento queremos convertir la versión digital en una PS5 estándar para disfrutar de juegos en formato físico, algo que tiene una ventaja: ocupan menos espacio que si los descargamos desde la propia PlayStation Store.

Por último, cabe mencionar que la consola llega acompañada de un mando DualSense que marca la diferencia gracias a su fantástica ergonomía, la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos. Por lo que, si quieres jugar acompañado, te tocará comprar otro mando por separado (por si quieres ir adelantandote a los acontecimientos y hacer la compra al mismo tiempo).

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.