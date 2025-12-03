Descuento de 400 euros en este Google Pixel que sigue siendo de los mejores móviles compactos en 2025

Cada vez más complicado encontrar móviles compactos que ofrezcan un rendimiento sobresaliente, ya que las marcas están apostando casi por completo por formatos más grandes. Por eso, merece mucho la pena fijarse en modelos de generaciones anteriores como el Google Pixel 9, que sigue siendo una opción muy interesante y que, además, ahora se puede encontrar por un precio mucho más bajo que de salida.

Hace un año, por estas mismas fechas, este teléfono de Google se estaba vendiendo por unos 899 euros. Pero en estos momentos, gracias a un descuento total de 400 euros, podemos aprovechar para conseguirlo por unos ajustados 499 euros en Amazon, siendo este uno de los precios más bajos al que lo hemos visto.

Compra el Google Pixel 9 con un descuento total de 400 euros

El Google Pixel 9 es uno de esos teléfonos que merece todavía más la pena con el paso del tiempo, y en gran parte se debe a lo barato que nos lo encontramos actualmente, ya que nos permite estrenar un teléfono de gama alta a precio de gama media.

Más allá de su diseño compacto y construcción premium, algo que han heredado los modelos de nueva generación con ligeros cambios, tenemos una pantalla Actua OLED de 6,3 pulgadas que nos atrapa por completo al brindarnos una resolución Full HD+, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 2.700 nits, además de tener una protección Gorilla Glass Victus 2.

Aunque su software es lo que más nos gusta de él, pues en estos momentos funciona bajo un sistema operativo Android 16 puro, sin bloatware innecesario, y en los próximos años se seguirá recibiendo actualizaciones para que disfrutemos de las últimas novedades. Sin pasar por alto que es uno de los móviles con funciones de IA más interesantes, demostrando que Googe Gemini va varios pasos por delante.

El encargado de que todo funcione correctamente es un procesador Google Tensor G4, el cual garantiza un buen rendimiento para la gran mayoría de usuarios, aunque con algo más de potencia sería ideal incluso para los más exigentes. Y en esta versión trae instalada una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 128 GB, así que te recomiendo descargar las apps que de verdad vayas a usar y pasar de vez en cuando algunas fotos o vídeos al ordenador para liberar algo de espacio.

Por otro lado, si hablamos de fotografía y vídeo, el Pixel 9 cumple más que de sobra. Monta una doble cámara trasera que está formada por un sensor principal de 50 MP y un gran angular de 48 MP para obtener resultados casi profesionales, al igual que con su cámara frontal de 10,5 MP.

Y en cuanto a autonomía, incorpora una batería de 4.700 mAh que aguanta más de un día sin problemas gracias a la eficiencia del procesador y admite una carga rápida de 27 W. No es el apartado en el que más brilla, pero no nos dejará tirados y con su compra recibiremos de regalo un adaptador de 45 W para no tener que gastar de más. Con todo esto sobre la pesa, es imposible no recomendarlo ahora que cuesta menos de 500 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.