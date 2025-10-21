Mucho más por menos: esta aspiradora Ultenic es un éxito en ventas y cuesta menos de lo que piensas

Amazon ha vuelto a tirar el precio de la Ultenic U20, una aspiradora sin cable que tiene más de 3.000 valoraciones, reseñas positivas y una puntuación de 4,8 estrellas sobre 5. Pero eso no es todo, también es un éxito en ventas, el mes pasado se vendieron más de 2.000 unidades. Además, ahora puede ser tuya por hasta 79,22 euros menos del precio recomendado. Así que, estás buscando una aspiradora que destaque por su relación calidad-precio, puede que te interese.

Cuando no está en oferta la Ultenic U20 cuesta 239.89 euros, pero la puedes conseguir en Amazon por 169,99 euros y en AliExpress por 160,67 euros. Ambas ofertas son por tiempo limitado, por eso te recomendamos que, si finalmente decides comprarla, lo hagas cuanto antes. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles. Ahora que hemos hablado del precio, es hora de ver qué ofrece la Ultenic U20.

Ultenic U20, ahora a un precio mucho más atractivo

Esta aspiradora tiene un diseño plegable que permite llegar sin esfuerzo a los rincones más inaccesibles donde no llegan los modelos verticales. Con un simple gesto se ajusta el ángulo entre 90 y 180 grados, eliminando la necesidad de agacharse constantemente. Además, se mantiene en pie por sí sola y cuenta con un botón de encendido/apagado en el mango.

La Ultenic U20 incorpora un potente motor sin escobillas de 600 vatios que genera una succión de 55 KPa, asegurando una limpieza profunda en cualquier superficie. Pese a su potencia, hace hasta un 40 % menos de ruido que los modelos convencionales. En cuanto a la autonomía, estamos hablando de hasta 60 minutos a baja potencia.

Tampoco podía faltar una pantalla LED con autodiagnóstico. Esta pantalla no solo muestra la batería restante y la potencia de succión, sino que también informa de posibles problemas como una obstrucción o un sobrecalentamiento, facilitando un mantenimiento rápido.

El cabezal es una parte muy importante de cualquier aspiradora, y el de la Ultenic U20 cuenta con una luz delantera y un cepillo mejorado diseñado para hogares con mascotas. Este cepillo combina lengüetas de silicona elásticas para levantar el polvo, cerdas de PP suaves para atrapar partículas y nailon resistente para eliminar el pelo al instante.

Si tenemos en cuenta sus características, no hace falta decir que la Ultenic U20 es una aspiradora sin cable que vale la pena comprar, sobre todo ahora que está en oferta. Si prefieres una aspiradora en lugar de un robot aspirador, más que nada por ser más versátil, esta es un acierto.

