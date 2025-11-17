Nuestra recomendación en la gama baja: móvil motorola con 256 GB a precio de derribo

Si estás buscando un móvil que sea resistente, tenga una pantalla de gran tamaño y, sobre todo, increíblemente asequible, el motorola moto g05 es una opción muy interesante, y además está muy bien valorado en Amazon. Este smartphone tiene reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5. ¿Lo mejor de todo? Por tiempo limitado tiene un 34 % de descuento.

En el momento de escribir estas líneas, el motorola moto g05 está disponible en Amazon por tan solo 119 euros, un precio que lo convierte en un auténtico chollazo. Estamos hablando de una rebaja espectacular si tenemos en cuenta que su precio de venta recomendado asciende a 179 euros, lo que se traduce en un ahorro de 60 euros. Por cierto, tiene 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento.

Un buen móvil de gama de entrada a un precio muy competitivo

Este móvil tiene una pantalla de 6,67 pulgadas Motorola

El motorola moto g05 merece la pena por ser un móvil muy equilibrado. Su rendimiento no decepciona, y es que lleva está el chip MediaTek Helio G81 Extreme, que destaca por ser lo suficientemente potente para mover con fluidez el sistema operativo y las aplicaciones. En cuanto al almacenamiento, si bien tiene 256 GB, se puede ampliar con una tarjeta microSD, por lo que no tendrás problemas de espacio.

La pantalla es otro de sus puntos fuertes. Este smartphone tiene un panel IPS de 6,67 pulgadas con resolución HD+ (1.604 por 720 píxeles) y una tasa de refresco de 90 Hz. Esto asegura una buena experiencia a la hora de navegar por Internet y consumir todo tipo de contenido. Por si fuera poco, su batería de 5.200 mAh, alcanza de sobra para llegar al final del día sin necesidad de poner el móvil a cargar.

Resumiendo, por solo 119 euros, el motorola moto g05 ofrece una relación calidad-precio excepcional. Si quieres cambiar de móvil, ir a lo seguro y no jugártela comprando cualquier otro smartphone que solo te genera dudas, entonces lo dudes más y aprovecha esta oferta, no te arrepentirás.

