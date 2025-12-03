Oferta de lanzamiento en el realme GT 8 Pro: un móvil potentísimo con batería de 7.000 mAh y un brillo brutal

No hace falta esperar a 2026 para ver con qué nos sorprenderán las marcas, porque en las últimas semanas están llegando lanzamientos realmente interesantes en el terreno de los smartphones. Sin ir más lejos, en la gama alta acaba de presentarse el realme GT 8 Pro, un móvil que lo tiene todo para triunfar y ya está rebajado.

Este novedoso teléfono de realme acaba de lanzarse a la venta y tiene un precio recomendado de 999,99 euros. Pero para celebrar su llegada podemos encontrarlo con un descuento de 100 euros que ya nos da la posibilidad de estrenarlo por unos 899,99 euros en Amazon. Sin lugar a dudas, es una de esas oportunidades que merece la pena aprovechar, más ahora que se acercan las Navidades y terminará subiendo de precio.

Compra el nuevo realme GT 8 Pro más barato con descuento de lanzamiento

realme GT 8 Pro realme

El realme GT 8 Pro acaba de aterrizar en el mercado y se trata del nuevo flagship de la marca. El diseño vuelve a ser uno de sus grandes atractivos, ya que nos sorprende con toques diferenciales que nunca habíamos visto (una vez más). Más allá de tener una construcción premium de aluminio y cristal, nos encontramos con un módulo de cámaras intercambiable, pudiendo elegir entre una forma cuadrada o circularm, y una certificación IP68

Eso sí, es un móvil grande, algo que ya se nota por sus 8,2 mm de grosor y 214 gramos de peso (totalmente justificados). Pero esto a su vez nos permite disfrutar de una espectacular pantalla AMOLED de 6,79 pulgadas que llega a brindarnos una resolución 3.136 x 1.440 píxeles, una tasa de refresco adaptativa de hasta 165 Hz y un brillo que lo coloca en lo alto del podio al alcanzar un pico máximo de 7.000 nits. Sin pasar por alto que es compatible con Dolby Vision y HDR10+, además de que tiene una protección Crystal Armor Glass.

Bajo el capó nos encontramos la verdadera maquinaría que no solo mueve todo con soltura, sino que lo hace sentarse a comer en la mesa de los mejores teléfonos del mercado. Aquí el gran protagonista es un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el cual se caracteriza por ser uno de los más potentes a día de hoy y acompañarse de una refrigeración muy eficaz para que no haya problemas de rendimiento.

Por otro lado, se apoya tanto en una memoria RAM de 12 GB como de un almacenamiento de 256 GB. Y si hablamos sobre su software, llega funcionando bajo una capa de personalización realme UI 7 basada en Android 16 y nos promete hasta 5 años de actualizaciones para sacarle partido a las últimas novedades que vayan llegando. En otras palabras, está pensado funcionar a un gran nivel a largo plazo.

El apartado fotográfico también está muy cuidado y mejora notablemente. En la parte trasera encontramos una triple cámara formada por un sensor principal Sony de 50 MP, un gran angular también de 50 MP y un teleobjetivo Samsung de 200 MP que es sobresaliente, con zoom óptico 3x y un zoom digital que llega hasta 120x. Los resultados son muy buenos tanto de día como de noche, y su cámara frontal de 32 MP también rinde de maravilla, por lo que ya no tendremos que pedir a nadie que haga los selfies con su móvil.

Donde sí que nos encontramos la misma fórmula de la generación anterior es en su apartado de autonomía, donde va sobrado al incorporar una batería de 7.000 mAh que aguanta sin problemas dos o incluso tres días de uso moderado.

Mientras que a la hora de cargarlo, admite carga rápida de 120 W por cable y 50 W inalámbrica para llenar la batería al completo en cuestión de minutos. Así que mucho ojo con esta bestia de realme, porque ha llegado pisando muy fuerte y ya podemos estrenarlo más barato antes de acabar el año.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.