La pantalla 2,5K y la batería de 12.000 mAh que no esperabas por menos de 240 euros

Hay dispositivos que se vuelven parte de la rutina casi sin que te des cuenta. Un día empiezas usando una tablet para ver un capítulo rápido antes de dormir, al siguiente la tienes apoyada en la encimera mientras sigues una receta, y de repente acabas contestando correos o haciendo videollamadas con ella. Cuando eso pasa, te das cuenta de que aquella tablet 'justita' que compraste hace años ya no está a la altura, y empiezas a buscar una nueva.

La Redmi Pad 2 Pro, en su versión de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, viene a responder precisamente a esa necesidad. Es una tablet grande, fluida y con buena autonomía que puede ser el centro de tu ocio y de tu productividad, pero sin pasarse de precio. Esta versión tiene un precio oficial de 299,99 euros, y esto es algo que hemos visto en la tienda de Xiaomi. Pero ahora la podemos comprar más barata en AliExpress, donde baja hasta los 238 euros. Es una oferta totalmente fiable, con envío desde España y devolución gratis.

Redmi Pad 2 Pro: su pantalla 2,5K es ideal para disfrutar de contenido multimedia

Sin duda, la seña de identidad de las tablets es su pantalla. Está claro que Xiaomi y probablemente por eso haya decidido optar por un panel de 12,1 pulgadas con resolución 2,5K y un formato 16:10. Es más que suficiente para ver contenido nítido, ilustraciones muy bien detalladas y disfrutar de series y películas con un nivel de definición muy sólido para este rango de precio. Y no todo es resolución. También hablamos de un brillo máximo de 600 nits, por lo que se defiende muy bien cerca de una ventana en un día soleado. A eso hay que sumarle su tecnología Dolby Vision y una tasa de refresco que alcanza los 120 Hz para que cada movimiento en pantalla se sienta suave.

A nivel estético podríamos decir que esta Redmi Pad 2 Pro busca ese equilibrio entre sobriedad y un punto moderno. El chasis tiene un acabado limpio, con líneas rectas y una trasera en la que destacan las cámaras y la franja superior. No es la típica tablet compacta, el tamaño de su pantalla no le permite serlo. Quizá sea más cómoda en modo estático, pero cuando decidas llevarla contigo sus poco más de 600 gramos de peso te permitirán hacerlo con comodidad.

En el interior de la Redmi Pad 2 Pro encontramos un procesador Snapdragon 7s Gen 4. Es un chip pensado para gamas medias potentes. No podemos decir que sea un monstruo de gama alta, pero claro... tampoco tiene precio de gama alta. Sus 6 GB de RAM permiten tener varias apps abiertas sin que el sistema se ahogue, alternar entre pestañas del navegar y fluir sin miedo. Y sus 128 GB de almacenamiento interno dan margen para instalar juegos, aplicaciones y tener documentos para leer o estudiar.

Si vas a tener una pantalla grande, necesitas una batería a la altura, y aquí la Redmi tampoco se queda corta. Monta una batería de 12000 mAh, una cifra muy por encima de lo habitual en este rango de precio. Por si te ayuda a hacerte una idea, serían unas 14 horas de reproducción de vídeo, así que tienes tablet para rato. Puedes trabajar dos días con ella sin necesidad de enchufarla.

Si esta tablet está pensada para el ocio y el multimedia, tiene que estar a la altura en audio. Por eso esta Redmi incorpora cuatro altavoces que están distribuidos en los bordes y tienen soporte para Dolby Atmos, con lo que el sonido es más envolvente y con mejor separación de canales que las tablets que se conforman con dos. Sin entrar en tecnicismos, lo importante es que para ver una película o poner música mientras cocinas, no vas a echar de menos un altavoz externo.

Las cámaras nunca son el punto fuerte de una tablet, y aquí tampoco lo pretenden. La Redmi Pad 2 Pro monta una cámara trasera de 8 megapíxeles y una cámara frontal también de 8. La verdad, son suficientes para lo que la mayoría hacemos con una tablet: videollamadas, clases online, escanear documentos y alguna foto casual. No va a sustituir a la cámara de tu smartphone pero cumple su cometido sin dramatismos.

Al final, lo que define a esta tablet es el equilibrio. No intenta deslumbrar con una sola especificación, sino construir una experiencia redonda a través de una pantalla grande y fluida, un procesador solvente, buena batería, un audio cuidado y un precio que, con esta oferta, se coloca en un punto muy dulce. Si llevas tiempo pensando en renovar tu vieja tablet o en comprar una primera que realmente te acompañe en todo, esta propuesta de Redmi tiene muchos argumentos para ser la elegida.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.