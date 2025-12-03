Estos Bose sorprenden por su comodidad, cancelación de ruido y, ahora, también por su precio

Hay días en los que el ruido pesa más: conversaciones cruzadas en la oficina, el tráfico que no se detiene, el murmullo de un tren lleno, vecinos que van y vienen, notificaciones que no cesan... Y tú solo quieres un respiro, una pausa. Porque a veces el cuerpo no pide música, pide silencio.

Esa es la promesa silenciosa que parecen cumplir los Bose QuietComfort SC. Unos auriculares creados para transformar cualquier rincón en un lugar íntimo. Son unos circumaurales ligeros, suaves, envolventes, con una cancelación de ruido que parece dibujar un paréntesis a tu alrededor. Y con un sonido cálido y equilibrado que te acompaña sin cansarte y sin imponerse.

Este modelo tiene un precio recomendado de 289,95 euros, si bien es cierto que ahora se puede encontrar rebajado en algunas tiendas. Por ejemplo, en Worten cuestan 207 euros y en Amazon ronda los 176 euros. Pero es que AliExpress sigue con su campaña de Cyber Monday, en la que los podemos comprar por 130 euros, lo que supone un ahorro de 160 euros, que se nota. Y además con envío y devolución gratis, para que tengas un extra de seguridad a la hora de hacer tu compra. Eso sí, solo estarán a este precio hasta medianoche, así que tienes unas horas por delante para hacerte con ellos.

Los Bose QuietComfort SC también logran que el silencio se sienta

Hay tecnologías que se entienden en cuanto te las pones, y la de los QuietComfort es uno de esos casos. No necesitan cables, configuraciones ni apps para notar su efecto. Basta colocarlos y encenderlos para que algo cambie. La cancelación activa de ruido de Bose es casi legendaria, y aquí vuelve a demostrar el porqué. Su sistema combina micrófonos internos y externos que analizan el sonido ambiente y lo neutralizan antes de que llegue a tus oídos. No desaparece todo el ruido, desaparece el ruido que molesta.

De repente, en el tren escuchas más tu respiración que la conversación de al lado. En una oficina abierta, el ruido de los teclados desaparece, y en casa el robot aspirador no te molesta. Lo mejor es que puedes alternar entre silencio total y modo Aware, que deja pasar parte del sonido exterior para que no desaparezcas del todo.

Bose tiene una firma sonora reconocible. Es cálida, envolvente, agradable y pensada para largas sesiones de cualquier género musical. Estos auriculares siguen esa filosofía, por eso se presentan con unos graves con presencia pero sin llegar a sacudir, unos medios limpios, casi íntimos, y unos agudos con brillo pero sin estridencias. Cuando escuchas un disco entero, no acabas cansado. Cuando ves una película, los diálogos se entienden con nitidez.

Y si quieres personalizar el sonido, lo podrás hacer a través de la app Bose Music que te permite ecualizar graves, medios y agudos a tu gusto. No añade complejidad, solo un ajuste fino para que tu música suene como tú quieres.

Sabiendo lo mucho que los vas a usar, Bose se ha esforzado en el diseño de estos auriculares. Por eso tienen unas almohadillas mullidas, ligeras y con un tacto suave, y una diadema que reparte bien el peso. La presión lateral es la justa para aislar, pero no para agobiar. Así que podrás utilizarlos durante horas sin sentir esa fatiga que provocan otros modelos.

Los QuietComfort ofrecen hasta 24 horas de autonomía con el ANC activado. Serían tres días de trabajo enteros sin tener que cargarlos, incluso más si no tienes la cancelación activada todo el tiempo. Es la clase de batería que te permite olvidarte del cargador y usarlos siempre que quieras, sin pensar en porcentajes. Y si por lo que sea te quedas sin batería, puedes seguir utilizándolos con el cable de audio incluido.

Como ves, no estamos ante unos auriculares que quieran deslumbrarte con tecnologías excesivas. Su propósito es más humilde y real, es darte silencio, comodidad y una experiencia sonora que te acompañe sin imponerse. Si buscas unos auriculares que te permitan disfrutar de la música tal y como quieres sentirla, pero también del silencio, estos Bose lo hacen posible.

