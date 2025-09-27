Pantalla a color, compatible con EPUB y económico: este lector de libros electrónicos es muy completo

Hay alternativas al Kindle Paperwhite de Amazon, como el Kobo Clara Colour, una opción muy atractiva para quienes buscan un lector de libros electrónicos versátil con pantalla a color. Además, tiene un precio similar, reseñas muy positivas (más de 1.100 valoraciones) y una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5. Pues bien, este último ahora está en oferta y su precio se acerca al mínimo histórico.

El Kobo Clara Colour tiene un PVP de 169 euros, pero actualmente se puede encontrar por 149 euros en Amazon y MediaMarkt. Más allá del precio, este libro electrónico tiene una serie de características que no te dejarán indiferente. A modo de adelanto diremos que en ciertos aspectos está por encima del Kindle Paperwhite, y que sea menos conocido no quiere significa que no merezca la pena.

Un buen lector de libros electrónicos, ahora más barato

Sin duda, uno de los puntos más destacables del Kobo Clara Colour es la pantalla E Ink Kaleido 3 en color de 6 pulgadas, que permite disfrutar no solo de novelas, sino también de cómics, mangas y libros ilustrados con una calidad superior, manteniendo la comodidad de la tinta electrónica. Además, incorpora tecnología antirreflejos y ComfortLight PRO, que ajusta tanto el brillo como la temperatura del color para reducir la luz azul, algo esencial para largas sesiones de lectura.

Por otro lado, está fabricado con plástico reciclado y recuperado de los océanos, y cuenta con certificación IPX8, lo que significa que puede sumergirse hasta 2 metros durante 60 minutos sin sufrir daños. A esto se suma una autonomía que se mide en semanas, 16 GB de almacenamiento para llevar hasta 12.000 eBooks o 75 audiolibros, y la posibilidad de escuchar estos últimos mediante Bluetooth, lo que lo convierte en un dispositivo muy completo.

Ahora bien, ¿merece la pena frente al Kindle Paperwhite? Si bien el lector de libros electrónicos de Amazon sigue siendo un referente por su integración con Kindle Store y su pantalla nítida en blanco y negro, el Kobo Clara Colour ofrece algo que el Paperwhite no tiene: pantalla a color. Esto lo hace ideal para quienes disfrutan de cómics, libros infantiles o material con imágenes. Además, Kobo apuesta por la compatibilidad con formatos abiertos como EPUB, lo que da más libertad para gestionar tu biblioteca sin depender de un ecosistema cerrado.

