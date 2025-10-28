Posiblemente sea la Smart TV 4K UHD más barata de Philips, y ahora lo es aún más por tiempo limitado

Si no puedes esperar al Black Friday para renovar tu vieja TV y tienes un presupuesto muy limitado, esta oferta te interesa. El Philips 43PUS7810, un televisor de gama de entrada que destaca por tener un precio atractivo, ahora está aún más barato al tener un 35 % de descuento, por lo que estamos hablando de una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Ahora mismo, este televisor se puede encontrar por 279,99 euros en Amazon y PcComponentes. Cuando no está en oferta cuesta 429 euros, lo que se traduce en un ahorro de 149,01 euros. Cabe mencionar que no sabemos hasta cuándo estará tan barato, así que te recomendamos que, si estas interesado, te hagas con él antes posible, no te arrepentirás.

Hazte con el Philips 43PUS7810 a precio de derribo por tiempo limitado

Empezaremos hablando por la calidad de imagen, el aspecto más importante a la hora de comprar un televisor. El panel 4K UHD de 43 pulgadas del Philips 43PUS7810 ofrece una imagen muy nítida, colores naturales, nada saturados, y buenos ángulos de visión. Aquí tiene mucho que ver la tecnología Pixel Plus Ultra HD de Philips, que optimiza cada escena para que se vea lo mejor posible. Además, hace que el contenido que no sea 4K también se vea mejor. Por cierto, también soporta HDR10+.

El sistema operativo del televisor es Titan OS. Esto quiere decir que si lo compras tendrás acceso a las aplicaciones de streaming más populares como Netflix, YouTube y Prime Video. En cuanto a la conectividad, un aspecto muy importante que no podemos dejar pasar por alto, podríamos decir que tampoco decepciona. Tiene tres puertos HDMI, dos USB, una toma para auriculares, un puerto Ethernet, una salida digital de audio óptica, una entrada RF y Wi-Fi.

Ahora que hemos repasado su características, no hace falta decir que se trata de un televisor que vale la pena comprar, sobre todo ahora tiene un descuentazo en Amazon y PcComponentes. Sin duda, es una Smart TV que tiene las tres B: buena, bonita y barata.

