El precio de este teclado híbrido Razer de perfil bajo vuelve a rozar su mínimo histórico

Si quieres un teclado que combine lo mejor de los teclados de membrana y los mecánicos, el Razer Ornata V3 es justo lo que buscas. No solo cumple con lo que acabamos de mencionar, sino que también cuenta con una serie de características que lo hacen muy atractivo, tanto para jugar como para trabajar. ¿Lo mejor de todo? Tiene un 39 % de descuento y su precio te dejará sin palabras.

El precio del Razer Ornata V3 ha caído hasta los 54,99 euros en Amazon y MediaMarkt. Esto quiere decir que, si aprovechas esta oferta, será tuyo por 35 euros menos del precio de venta recomendado, que es de 89,99 euros. Es una oportunidad que no puedes dejar escapar si quieres cambiar de teclado sin realizar un gran desembolso. Además, este teclado tiene reseñas muy positivas y una puntuación de 4,4 sobre 5.

Razer Ornata V3, un teclado de perfil bajo con iluminación Chroma RGB

Lo primero a destacar de este teclado son las teclas de perfil bajo, pensadas para una mejor ergonomía durante largas sesiones de juego o trabajo. Al ser más finas, tus manos se mantendrán en una posición más natural y cómoda, reduciendo al máximo la fatiga. El Razer Ornata V3 tiene switches de membrana mecánica que lo hacen único. Estos cuentan con el típico sonido de clic de los teclados mecánicos y proporcionan una pulsación muy suave y precisa.

La durabilidad es otro punto fuerte gracias a sus teclas con recubrimiento UV. Esta capa protectora las hace notablemente más resistentes al desgaste por uso y a los arañazos, asegurando que la serigrafía nunca se borre. Por lo tanto, el teclado mantendrá un aspecto impecable durante mucho más tiempo. Esto es algo que no se puede decir de todos los teclados.

Para una mayor comodidad y control, en la parte superior derecha hay teclas para controlar el volumen y ajustar la intensidad de las luces RGB. Además, no está de más mencionar que, junto al teclado, viene un reposamuñecas magnético que mejora el confort. Volviendo al tema de la iluminación, es Razer Chroma RGB. Todo lo relanciado con la personalización se hace a través del software Razer Synapse.

Teniendo en cuenta todas estas características y que ahora tiene un descuentazo, sin duda, es un teclado que vale la pena comprar. Aunque hay otros teclados en el mismo rango de precio, muy pocos están a la altura del Razer Ornata V3. Así que, lo único que podemos hacer es recomendarlo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.