Directo
España - Turquía, en directo hoy: partido de clasificación para el Mundial 2026
La Roja encara en Sevilla el último encuentro de la fase de clasificación con los deberes hechos, solo perder por 7 goles o más le metería en la repesca
Última hora del España - Turquía: partido de clasificación para el Mundial 2026, en vivo online
España busca un récord mundial
La Roja acumula 30 partidos oficiales sin perder desde marzo 2023, a solo uno de igualar la mejor racha mundial (31) que ostenta Italia. Luis de la Fuente, pese a las ausencias notables como las de Pedri y Lamine Yamal, ha conseguido mantener un bloque sólido.
Choque decisivo en las Eliminatorias UEFA rumbo a Mundial 2026
España lidera invicta y con pleno de victorias (5/5) el grupo E de las Eliminatorias al Mundial 2026. Hoy recibe a Turquía, segunda clasificada que llega tras ganar 2-0 a Bulgaria en casa.
En el Estadio La Cartuja se definirá el liderato que puede certificar la clasificación directa para La Roja.
España ya está en La Cartuja 📍
Una visita especial 🤝
Ya tenemos la alineación de Turquía
Ellos son los once elegidos por Vincenzo Montella:
- Bayindir (12)
- Akaydin (15)
- Demiral (3)
- Söyüngü (4)
- Kadioglu (20)
- Kahveci (17)
- Özcan (5)
- Çelik (2)
- Kökçu (6)
- Yilmaz (9)
- Gül (21)
Lista La Roja 🇪🇸
La llegada de Turquía a Sevilla 🛬
El escenario de hoy: La Cartuja 🏟️
Ya tenemos la alineación de España
Ellos son los once elegidos por Luis de la Fuente:
- Unai Simón (23)
- Llorente (5)
- Cubarsí (15)
- Laporte (14)
- Cucurella (22)
- Aleix García (20)
- Fabián Ruiz (8)
- Merino (6)
- Yeremi Pino (11)
- Olmo (10)
- Oyarzabal (21)
Las palabras de Fabián Ruiz 🎙️
Declaraciones de Luis de la Fuente 🎙️
El último entrenamiento de España antes del partido de hoy 🔥
👋🏻 ¡¡COMENZAMOS!! 🇪🇸 - 🇹🇷
Les damos la bienvenida al directo del partido entre España y Turquía por la última jornada de la clasificación para el Mundial de 2026.
✕
Accede a tu cuenta para comentar