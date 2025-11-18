España - Turquía, en directo hoy: partido de clasificación para el Mundial 2026

España lidera invicta y con pleno de victorias (5/5) el grupo E de las Eliminatorias al Mundial 2026. Hoy recibe a Turquía, segunda clasificada que llega tras ganar 2-0 a Bulgaria en casa.

En el Estadio La Cartuja se definirá el liderato que puede certificar la clasificación directa para La Roja.