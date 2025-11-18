Acceso

España - Turquía, en directo hoy: partido de clasificación para el Mundial 2026

La Roja encara en Sevilla el último encuentro de la fase de clasificación con los deberes hechos, solo perder por 7 goles o más le metería en la repesca

  • Sebastián Parra
Última hora del España - Turquía: partido de clasificación para el Mundial 2026, en vivo online

España busca un récord mundial

La Roja acumula 30 partidos oficiales sin perder desde marzo 2023, a solo uno de igualar la mejor racha mundial (31) que ostenta Italia. Luis de la Fuente, pese a las ausencias notables como las de Pedri y Lamine Yamal, ha conseguido mantener un bloque sólido.

Choque decisivo en las Eliminatorias UEFA rumbo a Mundial 2026

España lidera invicta y con pleno de victorias (5/5) el grupo E de las Eliminatorias al Mundial 2026. Hoy recibe a Turquía, segunda clasificada que llega tras ganar 2-0 a Bulgaria en casa.

En el Estadio La Cartuja se definirá el liderato que puede certificar la clasificación directa para La Roja.

Ya tenemos la alineación de Turquía

Ellos son los once elegidos por Vincenzo Montella:

  • Bayindir (12)
  • Akaydin (15)
  • Demiral (3)
  • Söyüngü (4)
  • Kadioglu (20)
  • Kahveci (17)
  • Özcan (5)
  • Çelik (2)
  • Kökçu (6)
  • Yilmaz (9)
  • Gül (21)

Ya tenemos la alineación de España

Ellos son los once elegidos por Luis de la Fuente:

  • Unai Simón (23)
  • Llorente (5)
  • Cubarsí (15)
  • Laporte (14)
  • Cucurella (22)
  • Aleix García (20)
  • Fabián Ruiz (8)
  • Merino (6)
  • Yeremi Pino (11)
  • Olmo (10)
  • Oyarzabal (21)

👋🏻 ¡¡COMENZAMOS!! 🇪🇸 - 🇹🇷

Les damos la bienvenida al directo del partido entre España y Turquía por la última jornada de la clasificación para el Mundial de 2026.

