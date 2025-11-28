A precio de liquidación el Samsung Galaxy Watch7: el reloj inteligente que más recomendamos este Black Friday

No hace falta gastar demasiado para disfrutar de un buen reloj inteligente, y el Black Friday nos lo ha vuelto a demostrar tirando el precio de algunos modelos que, a día de hoy, siguen estando entre nuestros favoritos. El ejemplo más claro es este Samsung Galaxy Watch7, el cual tiene en estos momentos su mayor rebaja hasta la fecha.

Este smartwatch de Samsung salió a la venta por un precio recomendado de 319 euros, aunque desde hace ya un tiempo lo normal es verlo mucho más barato, algo que principalmente se debe a que este año ha salido un nuevo modelo. Sea como sea, sigue siendo una opción muy equilibrada a tener en cuenta, y más ahora que por el Black Friday tiene un descuento total de 180 euros que nos permite conseguirlo por tan solo 139 euros en Amazon.

Compra el Samsung Galaxy Watch7 tirado de precio en el Black Friday

En relación calidad-precio, este Samsung Galaxy Watch7 es el mejor smartwatch que podemos comprar en estos momentos para poder recibir notificaciones en la muñeca, monitorizar nuestra salud y hacer un seguimiento de nuestra actividad deportiva al milímetro, entre otras muchas más cosas.

Pero vayamos por partes. Lo primero a resaltar es que tiene un diseño impecable, el cual está pensado para durar al venir con un marco de aluminio, un cristal de zafiro y una correa de silicona que no solo es cómoda, sino que también se puede intercambiar.

Mientras que si hablamos sobre el apartado visual, todo el protagonismo se lo lleva su pantalla Super AMOLED de 1,5 pulgadas, la cual nos brinda una resolución de 480 x 480 y un brillo que alcanza un pico máximo de 2.000 nits para ver la hora en cualquier situación.

Eso sí, la gran novedad de este modelo es que incorpora un sensor BioActive que se apoya en el resto para recopilar datos más detallados con un único fin: seguir nuestro progreso tanto de salud como a nivel deportivo. Y lo más sorprendente de todo es su capacidad para detectar signos de apnea del sueño, algo que puede salvarnos la vida, literalmente.

A todo esto debemos sumarle que incluye más de 100 modos de entrenamiento, un GPS muy preciso que es de gran ayuda al realizar actividades al aire libre y una resistencia al agua de 5 ATM para que nos acompañe a la hora de hacer deportes acuáticos.

Funciona de una manera fluida con la última versión de One UI 8 basada en WearOS, pues está impulsado por un procesador Exynos W1000 que nos asegura un buen rendimiento. Y en términos de autonomía, este modelo con caja de 40 mm dispone de una batería de 300 mAh para aguantar todo un día de uso desde que nos levantemos, aunque es importante dejarlo cargando al final del día.

