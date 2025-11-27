Samsung tira el precio de esta brutal smart TV por el Black Friday: la mejor alternativa a un modelo OLED

Hoy en día, algunos televisores ofrecen una calidad de imagen tan realista que da la sensación de estar dentro de la propia escena de una serie o película. Esto se debe en gran parte a la capacidad que tienen para proyectar colores vibrantes, un contraste impresionante y detalles nítidos. Por eso mismo, si estás buscando un nuevo modelo que te permita disfrutar más a la hora de ver cualquier contenido, con la llegada Black Friday podemos encontrar chollazos como esta Samsung TQ55QN74FA casi a mitad de precio.

Esta televisión de Samsung es de las más ambiciosas que la marca ha lanzado este 2025 y sobre todo destaca por su gran relación calidad-precio, sobre todo ahora que está con un descuentazo de 570 euros que nos permite llevárnosla por unos ajustados 629 euros en la propia tienda oficial de la marca, dejando así atrás su PVP de 1.199 euros.

Compra la televisión Samsung TQ55QN74FA tirada de precio durante el Black Friday

La Samsung TQ55QN74FA es una televisión de nueva gama que sobresale por varios motivos. Para empezar, su calidad de imagen es bestial, ya que el panel hace uso de una tecnología Quantum Mini LED que es la encargada de ofrecernos un nivel de brillo impresionante, escenas llenas de color y un buen contraste. A decir verdad, los negros son tan profundos que no tiene prácticamente nada que envidiar a los modelos OLED. Y todo esto es posible gracias a la combinación de dos tecnologías: Mini LED y QLED.

En este modelo en cuestión la protagonista es una pantalla de 55 pulgadas ultrafina y sin marcos, la cual llega a brindarnos una resolución UHD 4K, una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz al utilizar una tecnología Motion Xcelerator propia de la marca y, por si no fuese suficiente, compatibilidad con HDR10+, HDR10 y HLG.

Otro gran atractivo de esta tele es que incorpora un procesador Vision AI Q4 y la inteligencia artificial tiene más protagonismo que nunca al ser compatible con Vision AI, pudiendo acceder a una gran variedad de funciones que mejoran la experiencia de uso. También optimiza la calidad de imagen y sonido en tiempo real, además de que escala contenido de menos resolución en 4K para que hasta los vídeos antiguos se vean más actuales.

Y si entramos más en detalle sobre su sonido, cabe mencionar que incorpora dos altavoces de rango completo. Estos alcanzan una potencia RMS de 20 W, pero la clave está en que soportan una tecnología Object Tracking Sound Lite que es capaz simular más canales virtuales para generar una sensación más envolvente. Sin olvidarnos de que dispone de otras tecnologías claves como Adaptive Sound Pro para adaptar el sonido según la habitación y Active Voice Amplifier Pro para mejorar la claridad de los diálogos.

A nivel de software, Samsung apuesta una vez más por un sistema operativo Tizen, ahora más rápido y con una interfaz más clara que facilita el acceso a apps como Netflix, Prime Video, Disney+ o HBO Max. Aunque lo más sorprendente es que nos garantiza 7 años de actualizaciones para acompañarnos durante mucho tiempo. Y para rematar, tenemos un amplio apartado de conectividad al venir con cuatro puertos HDMI 2.1, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB, Ethernet y una salida digital óptica, entre otras cosas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.