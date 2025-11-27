El móvil con mejor cámara de 2025 es este Xiaomi y tiene un brutal descuento de 500 euros por el Black Friday

El Black Friday es esa fecha que muchos esperan para renovar sus dispositivos, y con razón. Es cuando incluso los móviles más top bajan a precios que normalmente serían impensables. Por lo que, si estabas pensando en cambiar de terminal y buscas uno que haga fotos espectaculares, estás de suerte, porque el Xiaomi 15 Ultra está rebajado a lo grande.

Este teléfono de Xiaomi salió a la venta por un precio recomendado de 1.499 euros, el cual podemos dejar completamente en el olvido gracias a su actual descuento de 500 euros. Sí, has leído bien, y eso para un móvil de estas características ya te adelanto que no suele ser lo habitual. Así que no dejes escapar la oportunidad de añadirlo a tu cesta de la compra por unos 999,99 euros en Amazon, que es el precio más bajo al que lo hemos visto hasta la fecha.

Compra el Xiaomi 15 Ultra a precio mínimo histórico en Amazon

El Xiaomi 15 Ultra no solo es uno de los móviles premium más completos de este año, sino el que tiene la mejor cámara que hemos probado en un terminal. Hasta su diseño premium está inspirado en las clásicas cámaras digitales, y todo el protagonismo se lo lleva su gran módulo de cámara trasera, el cual ha sido creado en colaboración con Leica.

Si entramos más en detalle, le dan forma un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo flotante de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 200 MP que nos permiten hacer todo tipo de fotografías o vídeos con una calidad alucinante, al igual que su cámara frontal de 32 MP.

Pero no se conforma solo con ser el rey de la fotografía. También es un smartphone con una potencia brutal, pues en su interior monta un procesador Snapdragon 8 Gen 3 Elite para poder competir con los mejores, el cual se acompaña en este caso por una memoria RAM de 16 GB y 512 GB de almacenamiento. Todo ello funcionando bajo una capa de personlización HyperOS 2 basado en Android, que puede ser para algunos el punto más flojo, aunque en líneas generales el rendimiento es muy bueno y recibirá actualizaciones durante varios años.

Otro apartado del que solo podemos decir cosas buenas es el visual, ya que nos encontramos con una pantalla All Around Liquid AMOLED de 6,73 pulgadas que llega a brindarnos una resolución WQHD+, una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y un nivel de brillo sobresaliente al alcanzar un pico máximo de 3.200 nits. Da gusto hasta ver series o películas con él, y en gran parte se debe a que viene con unos altavoces duales que soportan Dolby Atmos.

Para terminar de rematar su obra maestra, Xiaomi ha apostado por incorporar una batería de 5.410 mAh que puede llegar a ofrecernos hasta dos días de uso moderado. Igualmente, siempre recomendamos cargar el móvil al final del día, para así levantarnos con la batería al 100% y evitar quedarnos tirados en el momento menos deseado. Y para ello, admite una carga rápida de 90 W que es bestial. Sin lugar a dudas, es de los mejores móviles que hemos probado este 2025 y una gran recomendación ahora que está rebajado durante el Black Friday.

