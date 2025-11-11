Al precio que se conseguir actualmente este móvil Redmi de gama media, hace que no tenga competencia

Comprar un móvil de gama media por menos de 150 euros no es imposible, solo hay que tener paciencia y buscar bien. Sin ir más lejos, el Redmi Note 14 5G, que tiene un precio de venta recomendado de 299,99 euros en su versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, actualmente se puede conseguir por tan solo 140,87 euros en AliExpress (usando el cupón ESAE20) y por 219,99 euros en la web oficial de Xiaomi.

Cabe mencionar que el cupón es válido el 18 de noviembre a las 23:59 horas. No obstante, puede que haya unidades limitadas y se agote antes de dicho día. Por lo tanto, te recomendamos que te hagas con el Redmi Note 14 5G lo antes posible si no quieres dejar pasar esta oportunidad, no todos los días está rebajado 159,12 euros.

Llévate el Redmi Note 14 5G al mejor precio en AliExpress

Estamos seguros de que este móvil no te dejará indiferente. Con 8 GB de memoria RAM y el procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra, la fluidez al abrir aplicaciones, navegar por Internet o incluso jugar a títulos exigentes esta garantizada. Sobre esto último, en ciertos títulos tendrás que bajar la calidad gráfica. A ello se suma un almacenamiento de 256 GB que puedes ampliar mediante una tarjeta microSD de hasta 1 TB.

En cuanto a la pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 2.400 por 1.080 píxeles, se ve increíblemente bien incluso bajo la luz del sol, y aquí tiene mucho que ver el brillo máximo de 2.100 nits. También cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz, algo que podríamos decir que es el estándar actual. Además, su batería de 5.110 mAh ofrece suficiente autonomía para pasar el día sin usar el cargador (carga rápida de 45 vatios). Otra característica que no está de más mencionar es el chip NFC para pagos móviles.

Igual de importante es el apartado fotográfico, que en este caso supera al de otros móviles de su categoría. Tiene un sistema de tres cámaras traseras: principal de 108 megapíxeles con estabilización óptica de imagen, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles. ¿Y qué hay de la cámara frontal? Aquí encontramos una de 20 megapíxeles.

Al precio que se puede conseguir actualmente y teniendo en cuenta sus características, no podemos hacer otra cosa que recomendarlo. Así que, no lo dudes más y hazte con el Redmi Note 14 5G antes de que finalice la oferta, no te arrepentirás.

