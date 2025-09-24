Nuevos móviles Xiaomi 15T y 15T Pro: más potencia, mejor cámara y carga ultrarrápida

Xiaomi ha presentado su nueva serie15T. Constará de los modelos Xiaomi 15T y 15T Pro, que combinan un diseño premium con cámaras desarrolladas junto a Leica, la nueva versión del sistema operativo HyperOS y mejoras en batería y pantalla. Mediante ellos, la marca busca consolidarse en el segmento de los smartphones de gama media-alta. Además, durante las primeras semanas ofrecerá una tablet Redmi Pad 2 Pro de regalo con su compra.

Junto a ello, la firma china ha aprovechado el lanzamiento para presentar nuevos relojes inteligentes, pulseras de actividad, televisores, robots aspiradores y electrodomésticos, como frigoríficos, lavadoras y aires acondicionados. Por tanto, se trata de un estreno masivo, con 12 novedades de distintos dispositivos. A continuación te hablaremos de cada una de ellas.

Así son los nuevos Xiaomi 15T

Los nuevos Xiaomi 15T y 15T Pro encabezan los lanzamientos Pablo Hernando

La familia 15T destaca en primer lugar por su apartado fotográfico. Ambos modelos incorporan un sistema de triple cámara con lente principal de 50 MP y óptica Leica Summilux, acompañada de un ultra gran angular. La diferencia está en el teleobjetivo: el modelo estándar ofrece hasta 92 mm, mientras que el 15T Pro estrena el nuevo Leica 5x Pro Teleobjetivo, capaz de llegar a un zoom óptico de 5x y un Ultra Zoom digital de hasta 20x.

Efectivamente, el zoom es rematadamente potente Pablo Hernando

El procesado corre a cargo de Xiaomi AISP 2.0, la plataforma de fotografía computacional de la marca, que mejora la percepción de color, la nitidez y el rango dinámico. En vídeo, ambos alcanzan grabación 4K HDR10+, aunque el Pro va más allá con 4K a 120 fps y grabación profesional en formato Log de 10 bits.

La conectividad ambos estrenan Xiaomi Astral Communication, que permite comunicarse entre dispositivos de la serie sin cobertura ni WiFi, alcanzando hasta 1,9 km de distancia en el modelo Pro. Todo esto llega acompañado del estreno global de HyperOS 3, un sistema más ágil y con mejoras en multitarea, interfaz y funciones inteligentes.

En cuanto a la pantalla, ambos cuentan con paneles de 6,83 pulgadas y un brillo máximo de 3200 nits. El Xiaomi 15T Pro eleva la experiencia con biseles ultrafinos y una tasa de refresco de 144 Hz, mientras que el 15T se mantiene en 120 Hz.

La batería es de 5.500 mAh en los dos modelos, pero con sistemas de carga rápida diferenciados: 90 W por cable y 50 W inalámbricos en el Pro, frente a 67 W por cable en el 15T. Los procesadores son MediaTek Dimensity 9400+ para el Pro y Dimensity 8400-Ultra para el estándar.

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T Pro Xiaomi

El Xiaomi 15T Pro es la opción más ambiciosa. Apuesta por un diseño en aluminio de alta resistencia, resistencia al agua y polvo con certificación IP68, y colores Negro, Gris y Mocha Gold. Entre sus puntos fuertes están el zoom avanzado, la grabación de vídeo en 4K 120 fps, la pantalla con 144 Hz y la carga inalámbrica.

Estará disponible en tres configuraciones:

12 GB + 256 GB por 799,99 €

12 GB + 512 GB por 899,99 €

12 GB + 1 TB por 999,99 €

Si compras cualquier versión del 24 de septiembre al 11 de octubre, te llevarás gratis una tablet Redmi pad 2 pro (6 GB+128 GB).

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Xiaomi

El Xiaomi 15T es más limitado. Conserva la pantalla de gran tamaño, el procesador avanzado y la cámara principal Leica, aunque limita su zoom a 92 mm y reduce la carga rápida a 67 W.

Se ofrece en colores Negro, Gris y Rose Gold, en dos variantes:

12 GB + 256 GB por 649,99 €

12 GB + 512 GB por 699,99 €

Si compras cualquier versión del 24 de septiembre al 11 de octubre, te llevarás gratis una tablet Redmi pad 2 pro (6 GB+128 GB).

Muchas más novedades

Xiaomi no solo presenta sus nuevos móviles Pablo Hernando

Xiaomi ha ampliado su apuesta con siete nuevos dispositivos AIoT. Los nuevos productos abarcan desde wearables hasta soluciones de limpieza y seguridad, pasando por televisores y accesorios de audio. Con ellos, refuerza su estrategia de conectar salud, entretenimiento y hogar bajo una misma plataforma.

Xiaomi Watch S4 41 mm

Un Xiaomi Watch S4 41 mm en negro junto a los demás colores Pablo Hernando

La lista de novedades está encabezada por el Xiaomi Watch S4 41 mm, un reloj inteligente con diseño refinado y un claro enfoque en la monitorización de la salud. Integra un módulo de frecuencia cardíaca mejorado, análisis avanzado del sueño y compatibilidad con más de 150 modos deportivos. Su pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas alcanza los 1500 nits.

Negro: 159,99 euros

Verde Menta: 159,99 euros

Blanco: 169,99 euros

Sunset Gold: 219,99 €

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

Xioami Smart Band 10 Glimmer Edition Pablo Hernando

Junto a él se estrena la Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, que celebra los diez años de la familia de pulseras de la marca. Ofrece una pantalla más grande y brillante, análisis del sueño mejorado, más de 150 modos deportivos y la posibilidad de personalizar su aspecto con más de 200 esferas. Además, se puede llevar como pulsera, colgante o accesorio de moda.

Disponible por 79,99 euros

Xiaomi Open Wear Stereo Pro

Xiaomi Open Wear Stereo Pro Pablo Hernando

Otro de los grandes lanzamientos es el Xiaomi Open Wear Stereo Pro, unos auriculares open-ear. Con certificación Hi-Res Audio y hasta 45 horas de autonomía con el estuche de carga, se presentan como una opción equilibrada entre ergonomía y prestaciones, ideales para escuchar música o atender llamadas de trabajo.

Disponible por 159,99 euros

Xiaomi Robot Vacuum 5 y 5 Pro

Xiaomi Robot Vacuum 5 Xiaomi

En el terreno de la limpieza inteligente, la compañía presentó los Xiaomi Robot Vacuum 5 y 5 Pro. Ambos cuentan con una potencia de succión de hasta 20.000 Pa, navegación avanzada y estaciones base que facilitan el mantenimiento. Además, el modelo Pro añade funciones mejoradas como el reconocimiento de suciedad y mopas que se lavan con agua caliente, lo que reduce la necesidad de intervención manual.

Xiaomi Robot Vacuum 5: 659,99 euros

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro: 799,99 euros

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 Series

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 Series Xiaomi

Para el entretenimiento, llega la nueva Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 Series, disponible en 55, 65 y 75 pulgadas. Con tecnología QD-Mini LED, resolución 4K, compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos, y tasas de refresco de hasta 288 Hz, busca ofrecer una experiencia cinematográfica y de juego inmersiva en el salón de casa.

55": 699 euros

65": 899 euros

75": 1.099 euros

Xiaomi Smart Camera C701

Xiaomi Smart Camera C701 Xiaomi

La oferta se completa con la Xiaomi Smart Camera C701, una cámara de seguridad que graba en 4K Ultra HD y cuenta con visión nocturna a color, conectividad Wi-Fi 6 y detección inteligente de personas, mascotas o bebés mediante IA. Está diseñada para integrarse en el hogar como un sistema de seguridad fácil de usar, con almacenamiento local o en la nube y control por voz.

Disponible por 59,99 euros

Electrodomésticos para el hogar

La compañía no se ha limitado a renovar su catálogo de móviles y dispositivos AIoT, también ha anunciado la expansión de sus electrodomésticos Mijia. Aunque Xiaomi no ha detallado aún los precios de estos electrodomésticos, lha confirmado que estarán disponibles de forma progresiva en diferentes mercados internacionales. Todos ellos son compatibles con la aplicación Xiaomi Home, asistentes de voz como Google Assistant y Alexa, y se integran en el ecosistema inteligente de la marca.

Mijia Refrigerator Cross Door 502L

Mijia Refrigerator Cross Door 502L Xiaomi

El frigorífico Mijia Refrigerator Cross Door 502L ofrece un amplio espacio de almacenamiento con zonas de temperatura independientes, tecnología de frescura Ag⁺ y funciones inteligentes como notificaciones en el móvil cuando la puerta queda abierta. Diseñado para familias que buscan versatilidad, combina eficiencia energética con un funcionamiento silencioso Dual Inverter.

Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 kg

Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 kg Xiaomi

Por su parte, la lavadora-secadora Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 kg ofrece lavado y secado todo en uno. Su motor Direct Drive y la tecnología Power Wash prometen un alto rendimiento con bajo consumo, mientras que funciones como la doble autodosificación de detergente, los ciclos de vapor antibacterianos y el modo de lavado rápido en 12 minutos facilitan un cuidado de la ropa más completo y eficiente.

Mijia Air Conditioner Pro Eco Series

Mijia Air Conditioner Pro Eco Series Xiaomi

La gama se completa con el aire acondicionado Mijia Air Conditioner Pro Eco Series, disponible en versiones de 2,6 kW y 3,5 kW. Cuentan con eficiencia energética A+++ en refrigeración y calefacción, enfriamiento en solo 30 segundos y calefacción en un minuto. Gracias a la IA, ajustan dinámicamente el consumo en función de las condiciones del entorno, reduciendo hasta un 27 % la energía utilizada sin sacrificar el confort.