Estos 12 móviles de Xiaomi se actualizarán, muy pronto, a HyperOS 3 con Android 15

Desde la primera versión de HyperOS, Xiaomi ha lanzado dos variantes de su remozada capa de personalización, una basada en la última versión de Android y otra que tenía como base la versión del año anterior.

Obviamente, HyperOS 3 no iba a ser una excepción y si hace un mes te desvelamos cuáles son los primeros dispositivos de Xiaomi en recibir la Beta Global con Android 16, ahora ya te podemos confirmar que una docena de smartphones del gigante chino se van a actualizar, muy pronto, con la variante de HyperOS 3 basada en Android 15.

Los 12 móviles y tablets de Xiaomi que ya están probando HyperOS 3 con Android 15

Un reciente informe del medio especializado Xiaomi Time revela que, según las compilaciones internas detectadas en Mi Community y otras fuentes oficiales de testeo, en la actualidad hay 12 dispositivos de Xiaomi, Redmi y POCO que ya están probando una versión Beta de HyperOS 3 con Android 15, los cuales te pasamos a detallar a continuación:

Xiaomi 13 Lite / Civi 2

Xiaomi 12T Pro / Redmi K50 Ultra

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Civi 3

Redmi Note 13 5G / Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 12T Pro

Redmi K60 Pro

POCO F5 Pro / Redmi K60

Xiaomi Pad 6 Pro

Asimismo, según esta filtración, también hay otros 6 smartphones de Xiaomi que todavía no han entrado en la fase de pruebas de HyperOS 3 con Android 15, pero que probablemente lo harán muy pronto:

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Pro Xiaomi 12T

Redmi Note 12 Turbo

POCO F5 5G

POCO M6 Pro

Hay que recordar que HyperOS 3 es una de las actualizaciones más importantes de estos últimos años, ya que no solo incluye un rediseño casi total de la interfaz en el que destaca la llamada "Hyper Island", la alternativa del gigante chino a la "Isla Dinámica" de los iPhone de Apple, sino que también incorpora mejoras en fluidez, gestión interna y autonomía y nuevas funciones impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) como 'Notas impulsadas por IA', 'IA describe', 'Traducción de voz con IA', 'Reducción de ruido con IA', 'Búsqueda de IA', 'Búsqueda en la galería con IA' y 'Fondos de pantalla dinámicos con IA'.