El Redmi 15C está en oferta y es la compra perfecta si no quieres gastar mucho

Si estás pensando en renovar tu smartphone o buscas uno para regalar, no puedes dejar escapar esta oportunidad. El Redmi 15C, que tiene un precio de venta recomendado de 149,99 euros para su versión de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, está más barato en Amazon. De hecho, su precio se acerca al mínimo histórico, por lo que no está de más que le eches un ojo.

Actualmente, este smartphone está disponible en Amazon por solo 119 euros (21 % de descuento), mientras que en la web de Xiaomi se queda en 129,99 euros. Eso sí, ten en cuenta que ambas ofertas son ofertas por tiempo limitado y podrían finalizar en cualquier momento. Cabe destacar que a la hora de comprarlo puedes elegir entre varios colores. No obstante, en Amazon el descuento puede variar según el color.

Hazte con el Redmi 15C por menos de 120 euros

Este móvil es muy fino Xiaomi

En esta ocasión la submarca de Xiaomi, Redmi, ha apostado por un diseño atemporal. Pero si hay algo que destaca es su enorme pantalla de 6,9 pulgadas. El panel que monta es perfecto para ver vídeos o páginas web, no solo por su tamaño, sino porque cuenta con una tasa de refresco de hasta 120 Hz, lo que garantiza que todo se mueva con una fluidez sorprendente. Aunque su resolución es de 1.600 por 720 píxeles, que puede parece poco para los tiempos que corren, la verdad es que todo se ve realmente bien.

Para ofrecer una buena experiencia, lleva en su interior un procesador MediaTek Helio G81 Ultra. Un chip para dispositivos de gama baja que tiene potencia de sobra para mover el sistema operativo y las aplicaciones con solvencia. Por otro lado, si te preocupan los 128 GB, tienes la posibilidad de ampliar el almacenamiento con una tarjeta microSD de hasta 1 TB.

En el apartado fotográfico, este Redmi 15C demuestra que pagar menos no significa renunciar a hacer buenas fotos. Su cámara trasera principal es de 50 megapíxeles, que es compatible con HDR y tiene un modo nocturno, ofrece buenos resultados. En el frontal hay una cámara de 8 megapíxeles para videollamadas y selfies.

Una razón de peso para comprar este móvil, es su autonomía. Es una auténtica bestialidad. Cuenta con una batería de 6.000 mAh (carga rápida de 33 vatios), una capacidad superior a la de la mayoría de móviles del mercado, lo que asegura llegar sobradamente al final del día. A todo esto que hemos mencionado hay que sumar HyperOS 2.

Sin duda, el Redmi 15C es uno de los mejores móviles que podemos comprar ahora mismo por debajo de los 120 euros. Hay otros con más RAM o que tienen una pantalla Full HD+, pero en conjunto, no son tan equilibrados. Si quieres ir a lo seguro y no jugártela, no lo dudes más y aprovecha esta oferta, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.