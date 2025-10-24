Smartwatches
El Samsung Galaxy Watch7 es un smartwatch que ya merecía la pena antes, pero ahora más por lo barato que sale
Sigue siendo uno de los relojes inteligentes más equilibrados que puedes llevar en la muñeca y ahora nos lo encontramos más rebajado que nunca en Amazon
Son muchas las marcas que cada año deciden renovar sus smartwatches, aunque la realidad es que, al igual que sucede con los smartphones, no es necesario cambiar de modelo cada poco tiempo. Por este mismo motivo, echar un vistazo a modelos de años anteriores para ahorrar dinero siempre es una gran opción. Tanto, que puedes encontrar auténticas gangas como este Samsung Galaxy Watch7, que ahora mismo está rebajado a precio mínimo.
Este reloj de Samsung salió a la venta el año pasado por un precio oficial de 319 euros en su versión más básica de todas, con caja de 40 mm y conectividad Bluetooth, pero ahora que ha salido el nuevo modelo podemos encontrarlo por un precio que cuesta de creer, ya que tiene un descuento total de 150 euros para dejarlo por unos 169 euros en Amazon.
Compra el reloj inteligente Samsung Galaxy Watch7 al mejor precio
El Samsung Galaxy Watch7 sigue siendo un smartwatch que recomendamos encarecidamente, sobre todo si quieres ahorrar lo máximo posible, pues cuesta menos de la mitad que el novedoso Galaxy Watch8.
Ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones: se trata de un modelo muy equilibrado y una de las cosas que más nos gustan es su software, el cual está muy bien pulido. Además, ya podemos actualizarlo para que funcione bajo la nueva capa personalización One UI 8.0 basada en Wear OS, asegurándonos así una navegación más fluida y acceso a nuevas funciones. En este aspecto, sigue estando muy por delante de otros modelos Android.
Por otro lado, se siente muy elegante en la muñeca. Tiene una construcción impecable, ya que dispone de un marco de aluminio, un cristal de zafiro y una correa de silicona intercambiable para adaptarlo según nuestro estilo. Aunque aquí todo el protagonismo se lo lleva su pantalla Super AMOLED de 1,5 pulgadas con una resolución de 480 x 480 píxeles, un brillo que alcanza un pico máximo de 2.000 nits para ver con claridad en exteriores y un modo Always On Display.
Como buen reloj inteligente, también sobresale por su apartado de monitorización. Si hablamos de salud, incorpora un sensor BioActive que detecta incluso signos de apnea del sueño, además de hacer las ya habituales mediciones como la frecuencia cardíaca, controlar la salud femenina o detectar caídas. Mientras que si nos centramos en el apartado de actividad física, más allá de integrar un GPS muy preciso, nos encontramos con más de 100 modos deportivos y una resistencia al agua de 5 ATM para usarlo incluso dentro de la piscina.
No podemos olvidarnos de su hardware. El responsable de que el rendimiento sea excelente es un procesador Exynos W1000, el cual se complementa con 2 GB de RAM para responder con rápidez a cualquier acción y un almacenamiento de 32 GB para descargar varias apps o música para poder reproducirla sin tener que depender del móvil, entre otras cosas. Y en cuanto a autonomía, su batería de 425 mAh puede aguantar algo más de un día de uso, algo que puede variar dependiendo de lo que tengamos o no activado.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar