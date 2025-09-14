Samsung responde a Apple lanzando el Galaxy S25 FE para dominar la gama alta (y tiene rebaja de lanzamiento)

Apple ha apostado fuerte con el lanzamiento de los nuevos iPhone 17, pero Samsung no se ha quedado con los brazos cruzados y se ha adelantado con el anuncio de un gama alta mucho más accesible que los modelos de la marca californiana. Hablamos del Samsung Galaxy S25 FE, que también llegará en las próximas semanas y ya se puede reservar con descuento.

Aunque su precio recomendado es de 819 euros, este novedoso teléfono de Samsung ya tiene una oferta de lanzamiento que nos permite ahorrar un total de 60 euros en su reserva para conseguirlo por unos ajustados 759 euros en Amazon. Vamos, que si ya de por sí era un terminal con un excelente equilibrio dentro de la gama alta, con descuento merece todavía más la pena. Y recuerda, esta promoción estará disponible por tiempo limitado y saldrá a la venta de manera oficial el próximo 25 de septiembre.

Estrena el nuevo teléfono Samsung Galaxy S25 FE con descuento

Samsung Galaxy S25 FE Samsung

El Samsung Galaxy S25 FE (Fan Edition) llega para convertirse en el gama alta más equilibrado de la marca, ya que ofrece unas buenas prestaciones a precio más económico para plantar cara a otras opciones de la competencia como el iPhone 16e de Apple. La primera gran mejora con respecto a la anterior generación nos la encontramos en el diseño, el cual es más moderno y elegante. Cuenta con un marco de aluminio reforzado, una certificación IP68, un grosor de 7,4 mm y un ligero peso de 190 gramos que lo hace muy manejable.

En cuanto al apartado visual, la protagonista es una pantalla Dynamic AMOLED 2X LTPO de 6,7 pulgadas que nos brinda una resolución Full HD+, una tasa de refresco variable desde 60 Hz hasta 120 Hz, un brillo máximo que alcanza los 1.900 nits y una tecnología Vision Booster característica de la marca que mejora la visibilidad en exteriores. En otras palabras, la experiencia está a la altura de la gama alta. Y viene protegida con Gorilla Glass Victus+ para sumar más puntos.

Pasando a hablar sobre su hardware, en el interior de este terminal late con fuerza un procesador Exynos 2400 que potencia de sobra para llevar a cabo cualquier tarea con fluidez y está preparado para sacarle partido a todas las funciones de Galaxy AI. Además, funciona de la mano de una memoria RAM de 8 GB, lo que supone un ligero recorte en comparación al resto de modelos de la familia Galaxy S25, y un almacenamiento 256 GB al tratarse de su versión más básica.

Otro punto clave es que llega funcionando bajo la capa de personalización One UI 8 basada en Android 16, con la promesa de 7 años de actualizaciones completas. Y si ponemos la vista en el apartado de cámaras, da la talla al incorporar un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP para paisajes y un teleobjetivo de 8 MP. Sin olvidarnos de su cámara frontal de 12 MP, la cual asegura selfies y videollamadas con gran nitidez.

Y para rematar, toca echar un vistazo rápido a su autonomía, que es donde más conservador se ha mantenido este smartphone. Monta nada más y nada menos que una batería de 4.900 mAh que aguanta todo un día de uso completo, a la que se le suma una carga rápida de 45 W y carga inalámbrica de 15 W. Todo esto convierten al Samsung Galaxy S25 FE en una opción muy interesante, y más ahora que están a punto de salir a la venta los nuevos iPhone 17.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.