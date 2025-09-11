La batería del nuevo iPhone Air es más pequeña y menos duradera que la del Samsung Galaxy S25 Edge

Hace un par de días, Apple celebró el evento de lanzamiento de su nueva generación de smartphones, la cual, en esta ocasión, está formada por cuatro dispositivos, ya que a los iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max se le suma el nuevo iPhone Air, un terminal ultradelgado que se convierte en el modelo más fino de la firma de Cupertino hasta la fecha gracias a un grosor de tan solo 5,6 milímetros y que será el primero sin ranura para SIM física en España.

Poco a poco vamos conociendo nuevos detalles del iPhone Air y uno de los más polémicos está relacionado con su batería, ya que acabamos de conocer que no solo es más pequeña que la del Samsung Galaxy S25 Edge, sino que también será menos duradera.

La batería del iPhone Air durará menos que la del Galaxy S25 Edge

Recientemente, el popular filtrador Roland Quandt ha publicado un post en la red social Bluesky en el que comparte las imágenes de las etiquetas EPREL de las baterías de los nuevos iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y iPhone Air. Dichas etiquetas revelan algunos aspectos clave de la batería de estos cuatro dispositivos de Apple como su duración, su eficiencia energética, su resistencia, su reparabilidad y su durabilidad.

El dato más llamativo que revelan las etiquetas EPREL de los nuevos iPhone es que la batería del iPhone Air durará algo menos que la del Samsung Galaxy S25 Edge, ya que la de este último terminal puede durar hasta 40 horas y 5 minutos con una sola carga mientras que la del smartphone de Cupertino durará unas 40 horas. Aunque la diferencia entre ambas baterías es mínima, hay que reconocer que la del Galaxy S25 Edge está un poco por delante que la del iPhone Air.

A la izquierda la etiqueta EPREL del iPhone 17 Air y a la derecha la del Samsung Galaxy S25 Edge Propio

Pero esta no es la única diferencia entre ambos smartphones, ya que, tal como puedes apreciar en las etiquetas EPREL de ambos terminales que te dejamos sobre estas líneas, la batería del nuevo iPhone Air reducirá su capacidad máxima al 80 % tras 1.000 ciclos de carga, mientras que la batería del Galaxy S25 Edge durará el doble, llegando al 80 % de su capacidad después de 2.000 ciclos de carga.