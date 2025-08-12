Si el smartwatch perfecto existe, OnePlus se ha acercado peligrosamente

En el mercado actual, hay relojes inteligentes que parecen competir por quién ofrece más funciones, aunque la mayoría de ellas acaben siendo olvidadas tras los primeros días. Muchos incorporan sensores que no usas, decenas de deportes que no has practicado en tu vida, notificaciones constantes... Luego, existen los que prefieren hacer pocas cosas, pero hacerlas bien. Son los relojes pensados para acompañarte, no para interrumpirte.

Relojes elegantes, equilibrados y centrados en lo que realmente importa: en media bien, en durar más y en sentirse como una extensión natural de tu muñeca, no como un dispositivo más del que estar pendiente. Son relojes como el OnePlus Watch 3, que no exigen atención constante ni saturan con opciones innecesarias. Están diseñados para integrarse en tu rutina con fluidez pero sin invadir.

Quizá todo esto te lleve a pensar que el OnePlus Watch 3 tiene un precio muy elevado y lo cierto es que, tal y como hemos podido comprobar en la web oficial, tiene un precio recomendado de 299 euros. Pero si te quiero hablar hoy de él es porque lo he visto rebajado en AliExpress, donde se queda rondando los 188 euros. Excelente oportunidad para hacernos con él y ahorrarnos 111 euros en su compra.

OnePlus Watch 3: un reloj inteligente que no satura

El Watch 3 mantiene la estética sobria y elegante de su predecesor, pero es justo decir que sube el nivel de sus acabados. Su caja está fabricada en acero inoxidable de alta resistencia, con una curvatura que da continuidad entra la pantalla y el marco, pareciendo que sea una única pieza. Además, al tener certificación IP68 se muestra resistente al agua y al polvo, para que te pueda acompañar en cualquier momento del día.

Este modelo tiene una pantalla AMOLED de 1,50" con una resolución de 466 x 466 píxeles y 2200 nits de brillo máximo para que podamos ver este panel sin dificultad en cualquier condición lumínica. Sobre esta pantalla se sitúa un cristal de zafiro, un material especialmente difícil de rayar y que la protegerá de posibles golpes o arañazos. Y la corona del reloj es giratoria para que sea más sencillo navegar entre menús y opciones.

Si has leído algún otro de mis artículos sobre smartwaches, sabrás que no soy nada fan de los modelos que hay que cargar a diario. Por eso me gusta que, con lo que podríamos considerar un uso normal, este OnePlus sea capaz de proporcionarnos 5 días de autonomía, que no está nada mal. Ya sabes que es una cifra que variará en función de las opciones que tengas activadas o de las notificaciones que recibas, pero como media está muy bien. Si activas el modo esencial, la cifra subirá hasta los 15 días, pero la realidad es que no te vas a comprar este reloj para usarlo en ese modo que no le saca el máximo partido.

Como buen reloj inteligente, este OnePlus Watch 3 también ofrece un seguimiento de tu salud y de tus métricas deportivas durante todo el día. Gracias a su sensor óptico será capaz de medir tu frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre, la calidad de tu sueño, tu nivel de estrés... Te alertará si detecta un ritmo cardíaco fuera de lo normal y todos los datos que recoja se sincronizarán con la app OHealth de OnePlus, que está disponible para iOS y para Android. En nuestro análisis del OnePlus Watch 3 te contamos más acerca de este reloj y sus posibilidades.

Sí, este reloj también viene con GPS y con más de 100 modos deportivos de los que no usaremos la mitad, pero tampoco molesta que estén ahí. En él podrás recibir las notificaciones que quieras para convertirlo en un verdadero asistente de tu día a día. Quizá a su precio oficial no sería mi primera recomendación, pero ahora que tiene un gran descuento se convierte en uno de los relojes con mejor relación calidad-precio del mercado.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.