Ordenadores
Tan barato que cuesta creerlo: este mini PC con Windows es ideal para productividad o usar como centro multimedia
Si buscas un ordenador de sobremesa muy barato, este modelo mini tiene un hardware que lo hace muy versátil para el día a día y un prcio de escándalo
Los mini PC combinan un buen rendimiento con un tamaño ultracompacto, lo que ofrece muchísimas ventajas. Y si estás buscando un ordenador principalmente para productividad o usar como centro multimedia que no cueste demasiado, el NiPoGi Essenx E2 es justo lo que necesitas, sobre todo ahora que está con una oferta flash.
Este ordenador ultracompacto de la marca NiPoGi no solo se encuentra en la lista de los modelos más vendidos, sino que ahora ha dejado atrás su precio habitual de 239,99 euros gracias a un descuento de 50 euros que nos permite añadirlo a nuestra cesta de la compra por tan solo unos 189,74 euros en Amazon, siendo así una auténtica ganga por la gran versatilidad que nos ofrece (recordándonos a otro modelo que hemos analizado como el NiPoGi E1).
Compra el mini PC NiPoGi Essenx E2 al mejor precio
El NiPoGi Essenx E2 es de esos mini PC que nos deja sin palabras, ya que cuando lo encendemos descubrimos que se trata deun equipo muy completo y versátil para productividad: navegar por internet, trabajar con documentos, responder correos o ver contenido multimedia son algunos de los muchos usos que le podemos dar. No sustituirá a un ordenador gaming, pero para tareas básicas en el día a día cumple con soltura.
El diseño es uno de sus grandes atractivos. Apenas tiene unas dimensiones de 12,8 x 12,8 x 5,1 cm y un ligero peso de 380 gramos para colocarlo en nuestro escritorio sin apenas ocupar espacio, detrás de un monitor o transportarlo sin complicaciones. Asimismo, dispone de un sistema de refrigeración muy eficiente para mantener las altas temperaturas a raya y apenas hacer ruido, pues nos llega a superar los 38 dB.
Y ahora pasemos a hablar de lo que realmente importa, que es su hardware. En el interior lleva instalado un procesador Intel Alder Lake N97 que asegura un buen rendimiento, una memoria RAM de 16 GB que mejora la multitarea, una rápida unidad de almacenamiento SSD M.2 de 512 GB y una gráfica integrada Intel UHD Graphics. Por si todo esto no fuese suficiente, termina de sorprendernos por venir con un sistema operativo Windows 11 Pro (64 bits) ya preinstalado, aunque también es compatible con sistemas como Linux o Ubuntu.
Para redondear la experiencia de uso, su amplio apartado de conectividad lo hace muy versátil al incluir Wi-Fi 5, Bluetooth 4.3, un puerto LAN Ethernet para una conexión por cable más estable, una salida de audio jack de 3,5 mm para conectar auriculares o altavoces, cuatro puertos USB-A, un HDMI 2.0 y un DisplayPort, ambos compatibles con monitores en 4K a 60 fps (permitiendo usar hasta dos pantallas).
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar