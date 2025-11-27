Teclado mecánico oferta
El teclado Logitech que combina elegancia y precisión, ahora más barato en el Black Friday
Logitech es sinónimo de calidad, y ahora puedes hacerte con uno de sus teclados mecánicos a un precio irresistible. Se trata del Logitech G512, y tiene un 43 % de descuento por tiempo limitado
El Logitech G512 vuelve a estar en oferta, y es que durante la Semana de Black Friday de Amazon se puede conseguir por 59,22 euros menos del precio recomendado. Estamos hablando de un teclado mecánico que, además de estar muy bien valorado por parte de los usuarios, tiene una serie de características que lo convierten en una opción muy interesante.
Tienes hasta el 1 de diciembre para comprar el Logitech G512 por 79,78 euros en Amazon. Por cierto, cuesta lo mismo en PcComponentes. Así que, si estabas esperando alguna oferta interesante para hacerte con un teclado que, además de para jugar, puedas usar para trabajar, ha llegado el momento. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles en ambas tiendas.
Un teclado de calidad a un precio muy atractivo
Hablemos de su construcción, algo que en ocasiones no tenemos en cuenta cuando vamos a comprar un teclado. Aquí Logitech ha optado por utilizar una aleación de aluminio de aeronave 5052 para la cubierta superior, un material que le da un aspecto y tacto más prémium. La robustez de este chasis metálico asegura que el teclado se mantenga firme y estable durante el uso, a la vez que mejora la durabilidad.
Por su carcasa de aluminio de grado aeronáutico, la precisión de los interruptores GX Brown y la iluminación RGB LIGHTSYNC, no podemos hacer más que recomendar este teclado, sobre todo ahora que está más barato. Aprovecha que tiene un descuentazo y hazte con él, estamos seguros de que no te defraudará.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar