El teclado Logitech que combina elegancia y precisión, ahora más barato en el Black Friday

El Logitech G512 vuelve a estar en oferta, y es que durante la Semana de Black Friday de Amazon se puede conseguir por 59,22 euros menos del precio recomendado. Estamos hablando de un teclado mecánico que, además de estar muy bien valorado por parte de los usuarios, tiene una serie de características que lo convierten en una opción muy interesante.

Tienes hasta el 1 de diciembre para comprar el Logitech G512 por 79,78 euros en Amazon. Por cierto, cuesta lo mismo en PcComponentes. Así que, si estabas esperando alguna oferta interesante para hacerte con un teclado que, además de para jugar, puedas usar para trabajar, ha llegado el momento. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles en ambas tiendas.

Un teclado de calidad a un precio muy atractivo

Hablemos de su construcción, algo que en ocasiones no tenemos en cuenta cuando vamos a comprar un teclado. Aquí Logitech ha optado por utilizar una aleación de aluminio de aeronave 5052 para la cubierta superior, un material que le da un aspecto y tacto más prémium. La robustez de este chasis metálico asegura que el teclado se mantenga firme y estable durante el uso, a la vez que mejora la durabilidad.

Sin duda, uno de los puntos fuertes de este teclado son sus interruptores mecánicos. El modelo que está en oferta viene con los switches GX Brown, que son perfectos para quienes buscan precisión. Estos interruptores ofrecen un tiempo de activación muy bajo, algo muy importante cuando jugamos a juegos competitivos. Y, a la hora de trabajar, son igualmente cómodos.

Todo lo que acabamos de comentar se completa con el sistema RGB LIGHTSYNC. Lejos de ofrecer una simple iluminación estática o predefinida, permite configurar la iluminación de cada tecla individualmente a través del software Logitech G HUB. Con un espectro de aproximadamente 16,8 millones de colores, los efectos pueden integrarse directamente con la acción del videojuego. Esto crea una atmósfera inmersiva que reacciona en tiempo real a lo que sucede en la pantalla.

Comprar en Amazon por 139 79,78 euros

Por su carcasa de aluminio de grado aeronáutico, la precisión de los interruptores GX Brown y la iluminación RGB LIGHTSYNC, no podemos hacer más que recomendar este teclado, sobre todo ahora que está más barato. Aprovecha que tiene un descuentazo y hazte con él, estamos seguros de que no te defraudará.

