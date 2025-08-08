Si tienes un iPhone, necesitas estos auriculares que acaban de bajar de precio

Puede que tus auriculares actuales sigan funcionando. Puede que sigan emparejándose con el móvil sin problema, que suenen bien y que cumplan lo justo en llamadas o en tus ratos de música. Pero seguro que ya hace mucho que dejaron de sorprenderte. Y es que la tecnología del sonido no para de dar saltos silenciosos pero decisivos, y más nos vale adaptarnos a ellos.

Por eso cada vez hay más gente optando por modelos como estos Apple AirPods 4, capaces de cambiar por completo la manera que tienes de escuchar. Ya sabrás que están pensados para el ecosistema iOS, y lo más probable es que si te has metido en este mundo, quieras seguir profundizando en él.

Probablemente ya sepas que estos auriculares tienen un precio oficial de 199 euros, y si no lo sabías lo puedes comprobar en la tienda de Apple. No es su modelo más caro pero, aun así, si podemos ahorrarnos algo... Por eso he estado buscando estos auriculares de oferta hasta encontrarlos en AliExpress por 150 euros. Son 50 euros de descuento, que te vendrán genial para dedicarte una cena en nuestro honor, por ejemplo. Se envían directamente desde España y con el compromiso de Miravia, así que puedes estar tranquilo a nivel de garantías, envíos y demás.

No es fácil encontrar los AirPods 4 rebajados

Respecto a generaciones anteriores, los AirPods 4 ha sufrido leves cambios en el diseño con el objetivo de brindar una mayor comodidad y una estética minimalista, muy en la línea de Apple. Ahora incorporan certificación IP54 para mostrarse resistentes frente al polvo, el sudor y el agua, lo que hace de ellos una opción más robusta y adecuada para usar sin preocupaciones.

La ergonomía se ha mejorado pensando en que se pueda sentir más natural al introducirlos en el oído, pudiendo extender las horas de uso sin sentir molestias.

Si hablamos de su rendimiento, tenemos que hablar de su chip H2 que mejora tanto la calidad de las llamadas al ser capaz de aislar las voces, como la eficiencia energética general. También está presente un audio espacial personalizado y con seguimiento dinámico de la cabeza para potenciar una experiencia inmersiva. Incluso son capaces de detectar conversaciones y ajustarse automáticamente en función del entorno para que todos los sonidos encajen mejor.

Fíjate porque hay dos modelos disponibles, pero el más interesante es el que tiene cancelación de ruido activa. Es una cancelación mucho más avanzada que la de los modelos anteriores, y su audio adaptativo le permite regular el sonido en función del entorno. Es algo que agradecerás en el día a día, en trayectos urbanos, en el transporte público, en la oficina...

En términos de batería, los AirPods 4 ofrecen hasta 5 horas de reproducción continuada, que serían 4 si tenemos la ANC activada. Y si aprovechamos al máximo la energía del estuche inteligente, hablaríamos de hasta 30 horas de batería. Actualmente, es una de las propuestas más equilibradas de Apple y, a este precio, merece la pena darle una oportunidad.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.