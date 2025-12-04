Vas a querer este portátil con dos pantallas OLED y más ahora que cuesta mucho menos

Si buscas un portátil potente para trabajar y, de paso, quieres darte un capricho con un modelo de gama alta que se salga de lo habitual, tienes que echarle un vistazo al impresionante ASUS Zenbook Duo OLED UX8406CA-QL078W. Este equipo es una pasada, no solo por llevar un procesador muy potente, sino también por tener dos pantallas OLED. Pues bien, dicho portátil nunca antes ha estado tan barato en Amazon.

Estamos hablando de un portátil que tiene un precio recomendado de 2.399 euros, una cifra que no es para todos los bolsillos, pero que ahora mismo se puede conseguir en Amazon por 1.799 euros (25 % de descuento). Ahorrarte 600 euros de golpe en un equipo de esta gama no es algo que se vea todos los días, y convierte este portátil prémium en una oportunidad que no puedes dejar pasar. En cuanto a las reseñas de los usuarios, la mayoría son positivas.

Ahorra 600 euros comprando el ASUS Zenbook Duo OLED UX8406CA-QL078W en Amazon

Este portátil viene con Windows 11 Home preinstalado ASUS

Lo que hace que este equipo sea único no es solo su diseño futurista, sino la experiencia de uso que ofrece. Imagina un portátil muy potente en tu mochila con dos pantallas OLED de 14 pulgadas que son táctiles. No son pantallas cualquiera, ya que tienen una resolución de 1.920 por 1.200 píxeles, 120 Hz de tasa de refresco y un brillo de 400 nits. Gracias a estos dos paneles, puedes trabajar cómodamente con varias ventanas abiertas, editar contenido o simplemente disfrutar de una multitarea real.

Mover dos pantallas requiere potencia bruta, y aquí es donde el ASUS Zenbook Duo saca pecho. En su interior encontramos un procesador Intel Core Ultra 9 285H de 16 núcleos, una auténtica bestia que soporta cualquier carga de trabajo que le eches encima. Además, va acompañado de una tarjeta gráfica integrada Intel Arc 140T, que trabaja junto al procesador para ofrecer un buen rendimiento en tareas de creación de contenido. Es un portátil muy versátil, que puedes usar para tareas poco exigentes como ofimática o bien otras más demandantes a nivel de CPU y GPU, como edición de vídeo e imágenes, render 3D y más. Ahora bien, no esperes el mismo rendimiento que ofrece un portátil con una tarjeta gráfica dedicada de gama alta.

A todo esto que acabamos de comentar, hay que sumar unos generosos 32 GB de RAM, lo cual se agradece a la hora de trabajar con programas exigentes. Y para guardar proyectos, fotos y archivos, cuenta con un SSD de 1 TB de almacenamiento. Dicho esto, por 1.799 euros, no solo estás comprando un portátil, estás invirtiendo en una estación de trabajo que cabe en tu mochila.

