Vas a querer este portátil con dos pantallas OLED y más ahora que cuesta mucho menos
Portátiles con pantalla OLED hay muchos, pero que tengan dos, sean potentes y hayan sido diseñados para productividad, muy pocos. Uno de esos equipos es el ASUS Zenbook Duo OLED UX8406CA-QL078W, y actualmente tiene un gran descuento en Amazon
Si buscas un portátil potente para trabajar y, de paso, quieres darte un capricho con un modelo de gama alta que se salga de lo habitual, tienes que echarle un vistazo al impresionante ASUS Zenbook Duo OLED UX8406CA-QL078W. Este equipo es una pasada, no solo por llevar un procesador muy potente, sino también por tener dos pantallas OLED. Pues bien, dicho portátil nunca antes ha estado tan barato en Amazon.
Estamos hablando de un portátil que tiene un precio recomendado de 2.399 euros, una cifra que no es para todos los bolsillos, pero que ahora mismo se puede conseguir en Amazon por 1.799 euros (25 % de descuento). Ahorrarte 600 euros de golpe en un equipo de esta gama no es algo que se vea todos los días, y convierte este portátil prémium en una oportunidad que no puedes dejar pasar. En cuanto a las reseñas de los usuarios, la mayoría son positivas.
Ahorra 600 euros comprando el ASUS Zenbook Duo OLED UX8406CA-QL078W en Amazon
