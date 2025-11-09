La Razon Hardgaming - ASUS Vivobook S 14: Un portátil compacto con certificación militar que combina autonomía y rendimiento

El portátil ASUS Vivobook S 14 comenzó a comercializarse en España en mayo de 2025, incorporando por primera vez los procesadores Intel Core Ultra Serie 2 al catálogo de ASUS. El modelo forma parte del estándar Copilot+ PC y ofrece un conjunto de características premium en un diseño compacto. Pero ¿qué tipo de experiencia ofrece? ¿Cuáles son sus elementos más destacados? En La Razón Hardgaming hemos probado una unidad hace muy poco y ahora compartimos con vosotros nuestras impresiones.

Diseño y conectividad

Para comenzar, dentro de la caja encontrarás el portátil, el cable de alimentación, el adaptador de corriente y los manuales de usuario. Lo primero que llama la atención del Vivobook S en cuanto al diseño es una elegante construcción totalmente metálica en color gris que apuesta por la portabilidad. Esto queda patente en sus 1,59 cm de grosor y 1,3 kg de peso. En otras palabras, no tendrás ningún problema para llevarlo en una mochila o durante tus viajes. A este respecto también sobresale su nivel de protección a raíz de la certificación militar MIL-STD-810H, que garantiza la resistencia del equipo incluso en condiciones extremas. Aun así, el acabado es sensible a las huellas.

ASUS Vivobook S 14 Elsotanoperdido

Esta unidad portátil incorpora un teclado ErgoSense, que ofrece una buena separación entre teclas y un recorrido corto, característica presente en muchos modelos de la marca. Además, cuenta con retroiluminación personalizable y un acceso directo a Copilot que permite un uso más rápido de funciones de Inteligencia Artificial. Es una lástima que se haya omitido el teclado numérico dedicado, pero al menos el panel táctil tiene un tamaño y tacto agradables, y ofrece un uso cómodo cuando no se dispone de ratón.

En el plano de las conexiones, en el lateral izquierdo puedes encontrar una salida HDMI 2.1, dos puertos USB-C con Thunderbolt 4, una ranura para tarjeta microSD y un conector de 3,5 mm para auriculares/micrófono. En el lateral derecho hay dos puertos USB-A 3.2. Las opciones de conectividad se completan con Wi-Fi 7 (o 6E según unidad) y Bluetooth 5.4.

ASUS Vivobook S 14 Elsotanoperdido

Rendimiento y sistema

Este portátil viene equipado con el Intel Core Ultra 7 258V, gráficos integrados Intel Arc 140V y una NPU de 47 TOPS. El procesador se complementa con 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno SSD PCIe Gen 4.

En la mayoría de los casos ha respondido a la perfección. La memoria es suficiente como para abrir varias pestañas a la vez, y la CPU puede ejecutar programas básicos y de exigencia media con gran rendimiento. ¿Y este portátil ultradelgado es capaz de ejecutar algunos juegos básicos, incluso sin una tarjeta gráfica? Sí, dependiendo de la configuración. En ‘Fall Guys’, pudimos ejecutarlo en resolución Full HD con ajustes altos por encima de 70 fps; en ‘Warzone’, fue recomendable ajustar a medios/bajos para mantener una tasa estable. En ‘Valorant’ o ‘Counter-Strike 2’, que exige más del hardware, no se recomienda la calidad máxima, pero ambos funcionan correctamente.

ASUS Vivobook S 14 Elsotanoperdido

Sistema operativo

El ASUS Vivobook S 14 viene con Windows 11 Home como sistema operativo nativo. El fabricante no incluye muchas aplicaciones más allá de las habituales, pero hay algunas como MyASUS, que son especialmente útiles, ya que gestiona el hardware y permite activar funciones como la cancelación de ruido por IA en el micrófono y el altavoz, o incluso controlar la potencia del ventilador. La otra es ScreenXpert, para ajustar tanto la configuración multimedia como la activación del micrófono o la disposición de los marcos de la pantalla.

Pantalla y características de audio

El Vivobook S cuenta con una pantalla OLED Lumina de 14 pulgadas capaz de alcanzar hasta 600 nits de brillo, suficiente para exteriores moderados. Ofrece 10 bits de color con tonos vivos y precisos en todo tipo de imagen con una resolución 2.8K y una frecuencia de actualización de 120 Hz con tiempo de respuesta de 0,2 ms (según configuración).

Esta combinación aporta un movimiento muy suave y baja latencia, rasgos habituales en equipos gaming que aquí se integran en un dispositivo ultraportátil. Pero a pesar de su calidad, esta pantalla presenta carencias por la falta de un revestimiento antirreflectante. Esto provoca efecto espejo durante el día o a contraluz. También echamos en falta Dolby Vision para mejorar la visualización en servicios de streaming.

ASUS Vivobook S 14 Elsotanoperdido

En el plano de audio, ASUS ha incorporado un sistema estéreo compuesto por dos altavoces ubicados en la base, uno a cada lado. Ofrecen el sonido característico de Harman Kardon y un audio nítido con apoyo de funciones de IA. En la práctica es potente, con frecuencias bien equilibradas y graves por encima de la media de su categoría. La compatibilidad con Dolby Atmos contribuye a ello y permite realizar ajustes al gusto mediante el ecualizador sin necesidad de llevar el volumen al máximo.

Batería

Para esta característica la casa ha optado por una batería de 75 Wh que presume de autonomía con un uso ligero y más de 19 horas de reproducción de vídeo. ¿Se traduce esto en rendimiento real? En varias sesiones de trabajo y juego puede que el portátil no alcance la duración promocionada, pero es suficiente como para trabajar y jugar sin necesidad de enchufarlo durante el día. En cualquier caso, tiene un ciclo de carga muy eficiente y basta con dejar el dispositivo enchufado durante un par de horas para obtener hasta 12 de uso, algo que resulta más que satisfactorio.

ASUS Vivobook S 14 Elsotanoperdido

En resumen

Si estás buscando un portátil potente con hardware de última generación sin sacrificar portabilidad y durabilidad, no deberías pasar por alto el ASUS Vivobook S 14. En su contra tiene unos materiales de construcción con tendencia a ensuciarse de huellas dactilares, una pantalla sin revestimiento antirreflejos y la ausencia de Dolby Vision. Pero su rendimiento te permite utilizarlo no solo para trabajos sencillos, sino también para tareas más exigentes, como la edición de imágenes e incluso en juegos que no requieren la potencia de una GPU dedicada. La pantalla OLED ofrece alta definición con movimientos muy suaves, mientras que el sistema de sonido destaca en potencia y calidad. Por no hablar de una batería que supera las 12 horas de autonomía. Todo protegido bajo estándares militares.