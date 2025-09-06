Xiaomi ha vuelto a tirar el precio de este espectacular televisor de 65 pulgadas y roza su mínimo histórico

Si llevas tiempo queriendo cambiar de Smart TV y estabas esperando algún chollo para dar el paso, ahora es un buen momento. La Xiaomi TV F 65 (2026) está rebajada 170 euros por tiempo limitado y su precio te sorprenderá. A modo de adelanto diremos que tiene más de 2.700 valoraciones, reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5.

Este televisor tiene un precio recomendado de 569 euros, pero actualmente se puede conseguir por 399 euros tanto en Amazon como en la web de Xiaomi. Y lo cierto es que, si tenemos en cuenta lo que ofrece, es una auténtica ganga. Ahora que es tan barato, podríamos decir que no tiene competencia, por lo que no podemos hacer otra cosa que recomendarlo.

Hazte con la Xiaomi TV F 65 por mucho menos del precio recomendado

Esta oferta puede finalizar en cualquier momento Amazon

Esta Smart TV presume de un panel 4K UHD de gran formato, ideal para disfrutar de películas, series y videojuegos con una increíble calidad de imagen. Además, es compatible con HDR10 y HLG, lo que garantiza una mejor reproducción del contraste y los colores, siempre y cuando el contenido sea compatible. El apartado sonoro también está a la altura, con dos altavoces de 10 vatios que soportan tecnologías como Dolby Audio, DTS:X y DTS Virtual:X, ofreciendo una experiencia más envolvente sin necesidad de conectar una barra de sonido.

Uno de los puntos más interesantes de este modelo es que lleva Fire TV como sistema operativo, lo que significa que podrás disfrutar de plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y muchas más. Y por si fuera poco, también integra el asistente Alexa para que puedas controlar la tele y otros dispositivos inteligentes con tu voz. A nivel de conectividad cuenta con tres puertos HDMI, un USB 2.0, Ethernet, salida de audio óptica, ranura CI+, Bluetooth 5.0 y Wi-Fi de doble banda.

Aprovecha que esta en oferta y llévate la Xiaomi TV F 65 por tan solo 399 euros, no te arrepentirás. Si buscas una Smart TV más pequeña, siempre puedes comprar el modelo de 55 o 50 pulgadas. El primero cuesta 349 euros y el segundo 299 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.