Oportunidad de oro: la llegada de la Redmi Pad 2 Pro hunde el precio de la versión estándar en España

Cuando se busca una tablet, a menudo toca elegir entre pantalla grande, buen rendimiento o una batería que no se agote demasiado rápido. Lo interesante de esta opción es que junta esas tres cosas en un único dispositivo, con un precio ahora más bajo de lo habitual. La Redmi Pad Pro de 12,1 pulgadas puede encontrarse en AliExpress por 196,44€, mientras que en Amazon ronda los 229,99€. Un ahorro interesante para un modelo que destaca por su pantalla 2.5K, su batería de 10000 mAh y la potencia del Snapdragon 7s Gen 2.

Lo que más convence al usarla en el día a día

La pantalla es el primer gancho. Sus 12,1 pulgadas con resolución 2.5K y tasa de refresco de 120 Hz hacen que todo se vea fluido, tanto en vídeos como al navegar o tomar apuntes. Los cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos completan la experiencia, convirtiéndola en una opción pensada para ver series, jugar o incluso usarla como sustituto de un portátil ligero en momentos puntuales.

El procesador Snapdragon 7s Gen 2, junto a los 6 u 8 GB de RAM según versión, ofrece la suficiente potencia para mover aplicaciones de trabajo, clases online o juegos populares. A esto se suma la batería de 10000 mAh, que en pruebas alcanza hasta 12 horas de vídeo, una cifra que asegura un día entero sin preocuparse por el cargador.

Además, su construcción metálica y el peso contenido (571 gramos) hacen que se pueda transportar fácilmente, incluso en mochilas pequeñas. Un detalle que gusta a muchos usuarios es la protección ocular certificada, pensada para quienes pasan largas horas leyendo o estudiando.

Quién aprovecha mejor esta tablet y qué tener en cuenta antes de comprar

Por tamaño y prestaciones, este modelo está pensado para estudiantes, profesionales que buscan una segunda pantalla o quienes simplemente quieren una tablet para entretenimiento en casa con calidad audiovisual. La integración con el ecosistema de Xiaomi a través de HyperOS es otro punto fuerte: permite responder llamadas, recibir notificaciones y compartir archivos con el móvil casi de manera instantánea.

Eso sí, conviene aclarar un punto importante: el cargador no está incluido en la caja. Al pedirla en AliExpress, se acepta recibir cualquier versión enviada sin opción de reclamar ese accesorio. Quien ya tenga un cargador rápido de 33W podrá aprovecharlo sin problema, pero si no, puede ser necesario comprarlo aparte.

Por lo demás, la tablet cumple con lo esperado en conectividad (Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2) y ofrece extras como compatibilidad con lápiz óptico y teclado oficial, pensados para quienes quieren darle un uso más cercano al de un portátil.

La conclusión es clara: con la bajada de precio, la Redmi Pad Pro se mantiene como una opción muy equilibrada en España, sobre todo si buscas pantalla grande, batería duradera y buena fluidez sin gastar lo que cuesta una tablet premium.

