Tecnología
Un smartwatch con aire Apple Watch que no pasa de 30 euros y funciona perfecto con Android
Diseño elegante, pantalla AMOLED y llamadas desde la muñeca: un reloj que sorprende por lo que ofrece en este rango de precio
El mundo de los relojes inteligentes suele dividirse entre quienes se gastan cientos de euros en modelos de alta gama y quienes buscan algo funcional, bien acabado y barato. Y aquí es donde aparece el HONOR CHOICE InfoWear Watch 2i, un smartwatch con diseño que recuerda inevitablemente a modelos mucho más caros, pero que cuesta solo 26,40 € en AliExpress.
Lo que ofrece este reloj económico
Más allá de la estética, el InfoWear Watch 2i cumple en los apartados clave que un usuario medio necesita:
- Pantalla AMOLED de 1,85’’, brillante y colorida, ideal para leer notificaciones o controlar entrenamientos.
- Llamadas Bluetooth desde el reloj, con micrófono y altavoz integrados.
- Monitoreo de salud completo: frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, sueño y recordatorios de actividad.
- Hasta 14 días de autonomía en uso típico, con 10 días en uso más intensivo.
- Compatibilidad Android: sincroniza notificaciones, llamadas y control de música sin problemas.
- Resistencia IP68, preparada para el día a día frente al sudor, la lluvia o el polvo.
Aunque no sustituye a un modelo de gama alta, este HONOR sorprende por lo equilibrado de su propuesta: un diseño cuidado, funciones de salud, llamadas y buena batería. Es un reloj pensado para quienes quieren un dispositivo elegante y funcional a precio mínimo, sin complicarse con apps avanzadas ni desembolsar cifras altas.
Si buscabas un “primer smartwatch” para probar la experiencia o simplemente un reloj barato pero vistoso para el día a día, este modelo se coloca entre las opciones más recomendables.
Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
