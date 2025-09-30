En plena era 5G, hay móviles 4G como este Xiaomi que siguen teniendo sentido en 2025

La llegada del 5G hizo que muchos pensaran que los móviles 4G quedarían en el olvido. Pero la realidad es otra: en 2025 hay mucha gente que sigue sin usar redes 5G a diario, bien porque su tarifa no lo incluye, porque en su zona no hay cobertura o porque simplemente no lo consideran prioritario. En ese contexto, modelos como el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G se entienden perfectamente: cuestan mucho menos, ofrecen potencia más que suficiente y encima traen especificaciones que sorprenden. En AliExpress, la versión de 8+256 GB está en 161,16 €, un precio difícil de ignorar.

Un móvil 4G que no renuncia a lo importante

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G Xiaomi

Lo llamativo de este Redmi es que, pese a no tener 5G, incluye características propias de móviles mucho más caros:

Cámara principal de 200 MP con IA, acompañada de un sensor selfie de 32 MP.

acompañada de un sensor selfie de 32 MP. Pantalla AMOLED de 6,67’’ FHD+ a 120 Hz, con protección Gorilla Glass Victus 2.

con protección Gorilla Glass Victus 2. Batería de 5.500 mAh con carga rápida de 45 W , lista para aguantar dos días sin problemas.

, lista para aguantar dos días sin problemas. Procesador MediaTek Helio G100-Ultra , más que solvente para redes sociales, vídeo y gaming ocasional.

, más que solvente para redes sociales, vídeo y gaming ocasional. Diseño cuidado y versión europea, con NFC y acabados pensados para el uso diario.

¿Para quién tiene sentido un móvil así en 2025?

Usuarios que no necesitan 5G en su tarifa y prefieren pagar menos.

Quienes priorizan la cámara y la batería por encima de la conectividad más rápida.

Personas que buscan un segundo móvil económico pero muy capaz.

Estudiantes o trabajadores que necesitan un smartphone versátil y barato para el día a día.

En definitiva, no todos los móviles tienen que pelear por ser el más avanzado: algunos, como este Redmi Note 14 Pro 4G, se ganan su sitio ofreciendo mucho por muy poco, incluso en plena era del 5G.

