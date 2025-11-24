¿Pelo perfecto cada mañana? La plancha BaByliss de menos de 20 euros que muchas comparan con modelos de alta gama

Si por las mañanas vas con prisa pero quieres salir con el pelo controlado, una buena plancha puede ser la diferencia entre un look improvisado y uno que parece pensado. La BaByliss ST089E, que cuesta menos de 20 € en Amazon, se ha convertido en una de las opciones más buscadas porque ofrece un resultado sorprendentemente pulido para su precio. Placas cerámicas, dos temperaturas y un diseño compacto que muchas usuarias comparan con modelos bastante más caros.

Por qué esta plancha de BaByliss está sorprendiendo (y gustando tanto)

BaByliss ST089E Amazon Amazon

Lo más llamativo es su recubrimiento cerámico, ideal para lograr un alisado suave y uniforme sin dar tirones. Muchas personas comentan que el cabello queda más brillante y pulido en pocas pasadas, algo que no siempre ocurre en planchas económicas.

Tiene dos temperaturas (200 °C y 230 °C), lo que permite adaptarla a distintos tipos de cabello: la menor para pelo fino o sensibilizado y la mayor para cabellos más densos o rizados. Para el día a día, esta combinación suele ser más que suficiente.

Su diseño compacto es otro punto fuerte: es ligera, fácil de manejar y perfecta para quienes no quieren ocupar media estantería del baño con herramientas. Además, incluye una alfombrilla termoresistente, un detalle muy útil para apoyar la plancha sin preocuparte por la encimera.

El multivoltaje la convierte en una buena compañera de viaje, ya que funciona sin problemas en distintos países. Y aunque es simple, calienta rápido, mantiene la temperatura estable y da un rendimiento muy estable para el uso cotidiano.

Para quién es ideal y cómo sacarle el máximo partido

Esta plancha es ideal para quienes buscan un modelo económico pero eficaz, ya sea para el uso diario o como plancha secundaria para llevar en la maleta. Si tienes el pelo liso u ondulado y quieres control rápido por la mañana, funciona especialmente bien. Para melenas rizadas o más rebeldes, la opción de 230 °C ayuda a conseguir un acabado más definido.

También es una gran opción para estudiantes, personas que viajan mucho o quienes buscan una herramienta sencilla sin funciones complicadas. Su tamaño compacto la hace perfecta para pisos pequeños, baños compartidos o incluso para el neceser del gimnasio.

Si quieres mejores resultados, un truco es peinar el cabello antes de pasar la plancha y trabajar en mechones no demasiado gruesos. Usar un protector térmico también ayuda a mantener el brillo y evitar daño a largo plazo.

La alfombrilla incluida es especialmente útil si sueles plancharte el pelo en la mesa, en un tocador o en cualquier superficie delicada. Otro detalle práctico: como es ligera, es cómoda para hacer ondas suaves usando la técnica de giro, un plus que muchas no esperan en un modelo económico.

En conjunto, es de esas herramientas que sorprenden porque cumplen más de lo que promete su precio, y por eso está acumulando tantas recomendaciones.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.